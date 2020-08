Coronavirus, Piazze in sicurezza, Ordine dei Medici in prima linea.

Anche l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Salerno, presieduto dal dottor Giovanni D’Angelo, partecipa alla Campagna di sensibilizzazione “Piazze in sicurezza” – come azione di contrasto alla diffusione del virus Covid-19.

L’iniziativa si svolge nelle principali piazze dei comuni costieri della Campania nei giorni 14; 15; 20 e 22 di Agosto dalle 19.00 alle 24.00 e prevede l’allestimento di appositi gazebo, curati da Associazioni di volontariato civile, Croce Rossa Italiana, Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Salerno, Centrale Operativa 118, Personale della ASL SALERNO.

Evitando accuratamente assembramenti e nel rispetto delle regole di distanziamento e di prevenzione del contagio, volontari, medici, infermieri provvederanno a distribuire a residenti e turisti mascherine e materiale informativo utile a sensibilizzare all’osservanza delle norme emanate per contenere il rischio di contagio da Covid 19.

La Regione Campania metterà a disposizione dei Comuni coinvolti, mascherine sia per adulti sia per bambini, consegnate per il tramite del Commissario Arcuri.

E’ una manifestazione particolarmente significativa, che si svolge in un periodo particolare e con importante partecipazione di persone di diversa provenienza, in particolare giovani ma anche anziani. Ci è sembrato opportuno sottolineare, seppure in uno spirito di vacanza e libertà, il dovere di tutti di muoversi e vivere nel rispetto della propria salute e di quella altrui, condizione necessaria e doverosa per il bene di tutti.

L’impegno dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri si concretizzerà nella trasmissione di messaggi relativi alle azioni di prevenzione verso la diffusione del contagio del Covid 19.

Di seguito una tabella contenente il nominativo dei Comuni interessati alla Campagna “Piazze in Sicurezza”, i giorni di attività e le relative località, nelle quali saranno posizionati i gazebo con il materiale iconografico preparato dal nostro Ordine.

COMUNE DATA LOCALITA’ Salerno 14 AGOSTO Largo Campo Piazza Caduti di Brescia Piazza Portanova Piazza Caduti di Brescia Piazza Portanova Piazza Giancamillo Gloriosi Largo Campo Piazza Giancamillo Gloriosi 15 AGOSTO 20 AGOSTO 22 AGOSTO Agropoli 14-15-20-22 AGOSTO PIAZZA Vittorio Veneto Amalfi 14-15-20-22 AGOSTO Piazza Municipio Ascea 14-15-20-22 AGOSTO Piazza Europa Camerota 14-15-20-22 AGOSTO Località Porto Capaccio-Paestum 14 AGOSTO Piazza Santini Area Archeologica Piazza Tempone Località Licinella 15 AGOSTO 20 AGOSTO 22 AGOSTO Casal Velino 14-15-20-22 AGOSTO Piazza Grandi Eventi Castellabate 14-15 AGOSTO Piazza Caduti del Mare (Frazione Santa Maria) Castellabate capoluogo 20-22 AGOSTO Centola 14 AGOSTO Piazza San Nicola Piazza Virgilio 15-20-22 AGOSTO Pollica 14-15-20-22 AGOSTO Frazione Acciaroli – Località Porto San Giovanni a Piro 14-15 AGOSTO Piazza Immacolata (SCARIO) Piazza Giovanni Paolo II 20-22 AGOSTO Sapri 14-15-20-22 AGOSTO Lungomare Italia Minori 14-15-20-22 AGOSTO Lungomare California

L’Ordine, che fa parte della unità di crisi COVID, ha fornito 50.000 volantini con le indicazioni delle più importanti pratiche di prevenzione atte a impedire la diffusione del virus Covid 19, e 28 roll-up di cui 14 con l’immagine della mascherina e altri 14 raffiguranti le 9 raccomandazioni da seguire per la prevenzione da coronavirus.

Questo per posizionare ciascuna coppia di roll-up presso il gazebo presente nella piazza dei 13 Comuni partecipanti; sono 28 cioè due in più (una coppia) perché a Salerno vi saranno due gazebo, uno al centro e uno nella zona orientale (Pastena -Mariconda).