Coronavirus, Associazione Commercialisti promuove raccolta fondi

L’Associazione Commercialisti Salerno lancia e promuove la raccolta fondi per contrastare l’emergenza COVID-19 e sostenere, così, la cittadinanza e la sanità cittadina.

Si tratta di una scelta importante, considerato anche il difficile momento economico in cui la città di Salerno e tutta l’Italia si trova, che ha il fine di raccogliere una somma di denaro da destinare alla ricerca e all’acquisto di materiale ed attrezzature utili per fronteggiare gli effetti connessi al diffondersi dell’epidemia del coronavirus.

«Lo stress e il peso maggiore dell’epidemia da coronavirus in questa situazione di emergenza lo sentono soprattutto gli ospedali. Per tale motivo, proprio per aiutare medici, infermieri, chiunque operi nelle strutture sanitarie e anche noi cittadini, abbiamo deciso di mobilitarci al fine di dare un vero e concreto aiuto. Ora più che mai, infatti, è fondamentale pensare al bene sociale e alla comunità ed è quindi doveroso che ognuno faccia la propria parte. Il nostro vuole essere un contributo concreto, per questo abbiamo avviato la raccolta fondi senza esitazione». Ha spiegato Matteo Cuomo, Presidente dell’Associazione Nazionale Commercialisti Salerno.

È possibile donare, tramite bonifico bancario:

IBAN: IT 90 F 01030 15200 000005786133

(Banca MPS – c/c n.) con causale “Raccolta fondi per emergenza coronavirus”.

Sarà cura dell’ANC Salerno rendere conto della somma raccolta e del suo utilizzo.