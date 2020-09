CI abbracceremo più forte, i medici artisti il 25 ai Barbuti.

Il nostro evento si chiama CI ABBRACCEREMO PIU’ FORTE, ha un pagina Gruppo su Fb ,che è stato creato proprio per narrare il periodo che stiamo vivendo, dai primi di marzo 2020, con rassegna stampa aggiornata e intrattenimento.

Come Associazione AMA “A.M.A et Am.A”, Associazione Medici Artisti ed Amici dell’Arte ,siamo in rete con più associazioni culturali che abbiamo invitato all’evento con i loro poeti e artisti…

Aspettando quando ci ritroveremo davvero abbracciati sotto un palco a cantare significherà che il coronavirus sarà una pagina del libro di storia di un capitolo già passato; per quanto riguarda il resto si sta provando a creare soluzioni alternative In questo momento abbiamo verificato attraverso la rete è possibile assistere a qualsiasi accadimento: riunioni in videocall, visite ai musei di tutto il mondo virtuali, dirette social, fanno già parte del nostro quotidiano da diverso tempo; oggi scopriamo che addirittura anche la scuola e l’Università potrebbero tirare avanti senza necessariamente la nostra presenza fisica,ma è Realtà triste, ma del tutto plausibile.

Come un evento fisico, più di un evento fisico può emozionare solo un evento reale ! perciò per noi è importante esserci e fare ciò che abbiamo sempre fatto :eventi dal vivo , ovviamente con nuovi protocolli tutela sicurezza dei partecipanti.

Sul palco si alternerà musica , poesia , con scenografia di opere d’arte .Una festa delle Associazioni con cui siamo già in rete come realtà locale .

Evento di particolare importanza per noi , perchè dopo mesi si ritorna a stare insieme, una voglia fresca e carica di amore per la vita tutta, un’allegria nel ritrovarsi … il racconto di ciò che si è vissuto senza dietrologie o giudizi. Ricordare .

Sarà quindi una festa aperta a quanti hanno voglia di ascoltare,di vedere di partecipare di contribuire,

Evento profondamente voluto dalla associazione AMA e dal comune di Salerno , settore Cultura rappresentato dall’Assessore Antonia Willburger

Vogliamo ringraziare i medici che hanno aderito alla nostra manifestazione, per meriti artistici o scientifici, che hanno prestato gratuitamente consulenze telefoniche e online durante il lockdown nel poliambulatorio virtuale che Vincenzo Pagliara ha creato come presidente dell’associazione AMA e brani nelle dirette Fb che saliranno sul palco per attestato : Antonio Squitieri – Ginecologo Cantante

Francesco Tripodi – Medico Legale Chitarrista

Pierpaolo Roberto – Neuropsichiatra Infantile Pianista

Francesco Califano – Pediatra Scrittore

Adriano Monaco – Dentista

Angela Marigliano – Docente Cantante

Pina Iovane – Docente Cantante … e altri