Bilancio di previsione, seminario a cura dell’Ordine dei Commercialisti giovedì 15 al Saint Joseph Resort.

È in programma per domani, giovedì 15 novembre, a partire dalle ore 15 presso la Sala convegni Saint Joseph Resort a Salerno, un nuovo interessante Seminario formativo per i revisori degli Enti Locali organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno.

Bilancio di Previsione, variazioni, verifiche, pareri e responsabilità dei Revisori gli argomenti di cui discuteranno, con il presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno Salvatore Giordano, il dottore commercialista Vincenzo Colucci e il professore Andrea Ziruolo, ordinario presso il dipartimento di Economia Aziendale dell’Università “G. D’Annunzio” di Chieti – Pescara.

Obiettivo del Seminario, che si caratterizza per il taglio didattico e divulgativo degli interventi, è di fornire la formazione continua ai fini della maturazione dei crediti formativi per i revisori degli Enti Locali, in ossequio ai dettami del Ministero dell’Interno. Un’attività costantemente posta in essere dall’ODCEC presieduto da Salvatore Giordano che, grazie all’attento lavoro di tutto il Consiglio e, per questa tematica, del Consigliere delegato alla Commissione Revisione negli Enti Locali Ciro Di Lascio, assicura sempre ai propri professionisti iscritti la formazione necessaria in conformità alle previsioni legislative nazionali.

La partecipazione è gratuita per gli iscritti all’Ordine e per i Revisori Contabili e consentirà di acquisire 5 crediti formativi validi per l’iscrizione e/o mantenimento al registro revisori enti locali a coloro che supereranno il test finale di 10 domande con il 75% delle risposte esatte sugli argomenti trattati (Min.Int.circ.F/L 7 del 05.04.2012) quali il Bilancio di Previsione Armonizzato, le tipologie di Variazioni di Bilancio, tra cui quelle in Esercizio provvisorio, I Pareri obbligatori dell’organo di revisione, le responsabilità dell’organo di revisione degli Enti Locali, le funzioni di collaborazione con il Consiglio e con la Corte dei Conti. Per gli iscritti all’Ordine saranno riconosciuti anche i crediti formativi ordinari validi ai fini della Formazione Professionale Continua in ragione di 1 credito per ogni ora di presenza effettiva, fino ad un massimo di 5.

Ulteriori dettagli su: www.commercialistisalerno.org.