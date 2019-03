Lavoro, tirocini retrubuiti per 2 disoccupati residenti nell’Arcidiocesi Cava-Costiera.

L’Associazione UBI Caritas… in partnership con Lenus Media, grazie ai fondi C.E.I. dell’8×1000 di Caritas italiana ha indetto il bando “Non di Solo Pane” per la selezione di due giovani disoccupati tra i 18 e i 35 anni residenti in uno dei comuni dell’Arcidiocesi di Amalfi-Cava de’ Tirreni.

L’obiettivo generale del progetto da cui scaturisce il bando è quello di dotare i beneficiari di strumenti e competenze utili per l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro.

Il bando è aperto per due le figure professionali: per il profilo A sono richieste conoscenze in

progettazione sociale, rendicontazione e aspetti burocratico – amministrativi. Per il profilo B,

sono richieste conoscenza di WordPress e dei linguaggi html e css per specializzarsi nella

progettazione di pagine web e campagne di social media marketing.

I due tirocini saranno retribuiti con un contributo spese di € 6000 cadauno, avranno validità

di un anno con decorrenza maggio 2019 e saranno svolti presso l’associazione “Ubi

Caritas…Onlus” e presso gli uffici della Lenus Media di Cava de’ Tirreni.

Grande la partecipazione e il sostegno all’iniziativa di Emanuele Pisapia Founder Lenus

Media: ” Una esperienza di formazione-lavoro è oggi uno degli strumenti più utili per un

giovane, per affacciarsi al mondo del lavoro e, soprattutto, per costruire il proprio bagaglio di

soft skill, indispensabili per diventare competitivo sul mercato. ”

La domanda potrà essere presentata secondo le modalità descritte nel bando entro il 29

marzo 2019.

Per maggiori informazioni https://www.caritasamalficava.it/

Oppure è possibile inviare una email all’indirizzo caritasamalficava@libero.it

Fanpage https://www.facebook.com/caritasamalficava/

