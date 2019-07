Concorsone della Regione, i due bandi per complessive 2.175 risorse.

da PMI.it

Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i primi bandi relativi al Maxi-concorso Regione Campania, selezione mirata ad assumere 2.175 risorse suddivise tra due categorie, rispettivamente 950 unità di personale non dirigenziale con categoria D e 1225 unità con categoria C.

I bandi sono finalizzati a reclutare i profili necessari per la gestione degli Enti locali campani che hanno aderito all’iniziativa regionale.

Il primo bando riguarda, nello specifico, la selezione per coprire 950 posti per personale non dirigenziale, categoria D, a tempo indeterminato: 328 persone saranno assunte presso la Regione Campania, 15 presso il Consiglio Regionale della Campania e 607 presso gli enti locali della Regione Campania. Si cercano i seguenti profili:

CFD/CAM – Funzionario risorse finanziarie, funzionario pianificazione e controllo di gestione e funzionario specialista contabile;

AMD/CAM – Funzionario amministrativo, funzionario amministrativo e legislativo, funzionario specialista amministrativo;

TCD/CAM – Funzionario tecnico, funzionario specialista tecnico;

ITD/CAM – Funzionario di sistemi informativi e tecnologici, funzionario informatico;

CID/CAM – Funzionario comunicazione e informazione;

CUD/CAM – Funzionario di policy regionali e funzionario specialista in attività culturali;

SAD/CAM – Funzionario specialista socio-assistenziale.

Il secondo bando, per 1225 posti con categoria C (Bando RIPAM C1) a tempo indeterminato, porterà all’inserimento di 187 risorse presso la Regione Campania, 18 presso il Consiglio Regionale della Campania, 1020 presso gli Enti locali della Regione Campania. I profili ricercati sono i seguenti:

CFC/CAM – Istruttore risorse finanziarie, istruttore contabile;

AMC/CAM – istruttore amministrativo;

TCC/CAM – Istruttore tecnico;

ITC/CAM – Istruttore sistemi informativi e tecnologie, istruttore informatico;

CIC/CAM – Istruttore comunicazione e informazione;

CUC/CAM – Istruttore policy regionali e istruttore culturale;

SAC/CAM – Istruttore socio-assistenziale;

VGC/CAM – Istruttore di vigilanza.

Per entrambi i concorsi è necessario inviare le domande entro l’8 agosto 2019, solo in modalità telematica sulla piattaforma RIPAM Portale Step One 2019.