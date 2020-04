CORONAVIRUS:UN “NIDO” A CHI DONA LA SPESA GRAZIE ALLA LIPU DI SALERNO

Attraverso un piccolo gesto di solidarietà, da domani, andando nei supermercati salernitani si potrà aiutare una famiglia bisognosa e allo stesso tempo si potrà salvaguardare la fauna selvatica. Grazie all’iniziativa “Sostieni il tuo Vicino & Sostieni la Natura”, promossa dalla Sezione Provinciale della LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli) di Salerno, presieduta da Gennario Manzo, andando a fare la spesa al supermercato, acquistando 20 euro di generi alimentari in più, da consegnare direttamente al Delegato LIPU, si avrà in cambio un nido artificiale in legno della Lipu.

“E’ una sorta di “spesa sospesa”, che si rifà all’ormai famoso “caffè sospeso” lasciato nei bar napoletani” – ha spiegato il Delegato Lipu Gennario Manzo – “ In questo particolare e complesso momento abbiamo pensato di aiutare le persone che stanno vivendo maggiormente le conseguenze di questa emergenza sanitaria ed economica. La spesa, donata dalle persone che aderiranno all’iniziativa, sarà distribuita alle persone bisognose presso la Chiesa del Gesù Redentore del “Quartiere Europa” di Salerno dove il parroco, don Ciro Torre, da anni dà da mangiare, ogni giorno, alle persone disagiate che frequentano la mensa della vicina “Casa Nazareth”. Diversi i tipi di cassette nido che saranno consegnate a coloro che doneranno la spesa:” La più comune è detta a cassetta chiusa ed è costituita da una cassetta di legno con coperchio apribile e un foro d’ingresso. Altri tipi di cassette nido sono invece aperte, dotate cioè di un’ampia apertura frontale. Per ogni specie di uccello c’è il suo nido artificiale. Una volta posizionato nel proprio giardino o sul proprio terrazzo, in un luogo tranquillo e riparato dalla pioggia, a circa tre metri da terra, permetterà la nidificazione della fauna selvatica. Proteggere gli uccelli è importante, vuol dire salvaguardare il cielo, la vita che lo popola e lo rende allegro; vuol dire proteggere la nostra fantasia, i nostri ricordi, le nostre speranze; vuol dire proteggere la natura e quindi la nostra stessa vita. Lo stiamo comprendendo ancora di più in questo momento di grave emergenza dovuto al Covid-19 “ Il recapito per contattare il Delegato Lipu di Salerno è: cell.3384535651. (Da “Il Quotidiano del Sud di Salerno”)

Aniello Palumbo