Voglio un mondo pulito, pulizia della spiaggia del Lungomare Allende e spettacolo musicale all’Augusteo venerdì 11.

Venerdì 11 Settembre l’associazione culturale “Iniziative Salerno”, in collaborazione con il circolo Legambiente Salerno “Orizzonti”, l’associazione Voglio un Mondo Pulito, con “AMIP” Associazione Malati Ipertensione Polmonare e con il patrocinio del Comune di Salerno, organizza una kermesse musicale presso il teatro Augusteo alle ore 21. Di mattina, invece, alle ore 10.00 con i nostri volontari e l’associazione “Voglio un Mondo Pulito” verrà effettuata la pulizia di una delle spiagge più critiche della città, quella di Via S. Allende.

L’arte e la tutela dell’ambiente sono unite dall’amore per la bellezza e per la cultura intesa nel suo senso più ampio. Per questo motivo l’iniziativa che vedrà impegnati nel concerto serale Paolo Cimmino, Vincenzo Sapere, i “PercussionAmo” del Liceo Alfano I, Antonio Palmieri, Rosario Barbarulo, il Trio Antonello Altieri, Gerardo Palumbo, Casimiro Erario e Marcello Di Manna, prevede una mattinata dedicata alla cura e pulizia di un pezzetto del nostro litorale marino. “Partecipazioni. Arte Cultura Ambiente” esprime l’impegno di una comunità che coltiva il bello e che vuole condividerlo e renderlo disponibile per l’intera comunità.

– Come la musica e l’arte, l’amore per la natura parla un linguaggio universale, in grado di contribuire allo sviluppo e alla diffusione dei una coscienza ambientale e all’adozione di misure concrete di tutela dell’ambienta, delle persone e dei territori. Il nostro circolo partecipa con grande entusiasmo a un evento che cerca di portare i criteri di sostenibilità ambientale in una kermesse musicale, dimostrando che tutela dell’ambiente e divertimento possono viaggiare insieme. (cit. Elisa Macciocchi – Legambiente Salerno “Orizzonti”)

– La Kermesse musicale, che vede i nostri amici musicisti mettere al servizio della collettività le loro performance, la partecipazione dei ragazzi per la pulizia e la cura dell’ambiente, la sensibilità che da sempre ci porta ad agire nelle piccole cose quotidiane e nei momenti di condivisione e di festa sono alla base di una iniziativa che risvegli la cultura popolare e il senso di appartenenza alla “comunità mondo” e che diventi motore che agisce sull’intelligenza, sulle emozioni e sull’esperienza di chi vi partecipa – (cit. Marica Pepe, ass. Iniziative Salerno)

– C’è un pezzo di una canzone che tutti conosciamo, è che ormai è diventata uno dei nostri motti: “dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fior”. È sorprendente vedere come un gesto “sporco” quale raccogliere rifiuti in spiaggia, montagna, strade, possa diventare un momento di aggregazione tra noi giovani per fare del bene unendo le forze e creando una rete capace di partorire forme di arte, quali la musica” (cit. Francesco Ronca, ass. Voglio un Mondo Pulito)

Per motivi sanitari necessari al contenimento del Covid19 è necessario prenotare il proprio posto sul sito www.postoriservato.it al contributo simbolico di 1€.