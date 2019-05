Ufficio Comune per la Sostenibilità Ambientale, incontro con esperti ed aziende per attività operativa su ambiente ed energia.

Due giorni intensi di confronto per discutere su tematiche ambientali e dell’energia, oltre che strategie e attività da mettere in campo per ottimizzare una mobilità sostenibile e una cooperazione energetica nei comuni aderenti all’U.C.S.A..

L’Ufficio Comune per la Sostenibilità Ambientale è l’Ufficio che coordina e pianifica molteplici attività negli ambiti energia, cambiamenti climatici e sostenibilità ambientale, a supporto dei Comuni di Palma Campania, San Giuseppe Vesuviano, San Gennaro Vesuviano e Striano, e che ha organizzato nei giorni 29 e 30 aprile vari tavoli di confronto itineranti nei comuni di San Giuseppe Vesuviano, Striano e Palma Campania a cui hanno partecipato i rappresentanti delle Istituzioni locali dei comuni, oltre che aziende ed esperti nazionali in ambiti energetico ed ambientale.

Vari incontri e vari i temi trattati. Nel corso dei lavori sono stati argomentati, oltre alle attività concretizzabili in tema di energia e di mobilità sostenibile nei comuni aderenti all’U.C.S.A., anche il percorso da intraprendere per il passaggio, come dettato dalla recente normativa europea, da PAES (la Pianificazione dell’Energia Sostenibile) a PAESC (il PAES con l’aggiunta del Clima).

Importantissima anche la concreta realizzazione di One Step Shop (OSS) che saranno sportelli aperti nei comuni dell’UCSA per offrire gratuitamente servizi di informazione, suggerimenti, notizie e consulenza, ai cittadini residenti e imprese, su eventuali o necessarie azioni da intraprendere per il raggiungimento di una migliore efficienza energetica o per nuove norme, presso le abitazioni private e piccole/medie imprese del territorio.

Gli Sportelli One Step Shop di prossima apertura nelle Case Comunali degli Enti locali dell’U.C.S.A., in aggiunta agli Urp (uffici relazione con il pubblico) dei Comuni, saranno “dinamici”, perché funzioneranno ad orari diversificati e “intraprendenti”, poiché potranno anche effettuare a domicilio dei check-up, totalmente a costo zero per gli utenti, che possono ricevere una documentazione tecnica per eventuali interventi migliorativi da poter effettuare in casa o in azienda, sempre in termini di “efficientamento energetico”.