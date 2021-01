Tartaruga marina recuperata dalla Guardia Costiera.

Nel tardo pomeriggio di oggi, è stato trasportato presso il porto di Salerno un esemplare vivo di tartaruga “Caretta Caretta”.

L’esemplare, un maschio adulto dellalunghezza di 77 cm di carapace era stato accidentalmente catturato da un peschereccio durante l’attività di pesca nel golfo di Salerno ed era rimasto intrappolato nelle reti.

Grazie alla tempestiva segnalazione fatta dai pescatori salernitani è stata attivata la procedura per prestare soccorso all’animale che è stato affidato allo staff della AMP di Punta Campanella per il successivo trasferimento presso il “Turtle Point” della Stazione Zoologica Anton Dohrn dove sarà sottoposto a tutte le analisi del caso.

La tartaruga marina è una specie altamente protetta e la pesca rientra tra le principali

minacce per questi animali.

Con l`occasione la Capitaneria di porto di Salerno raccomanda ai pescatori in caso di cattura accidentale o di avvistamento di esemplari in difficoltà di contattare la Guardia costiera: un piccolo ma fondamentale gesto come quello di oggi ha garantito la sopravvivenza della Caretta Caretta .