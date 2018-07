Tartaruga marina depone uova sulla spiaggia di Montecorice.

E’ il quarto nido ‘accertato’: nella notte, sulla spiaggia di Baia Arena, a Montecorice, nel Cilento, una tartaruga caretta caretta ha deposto le sue uova, assistita dalla Turtle task force della stazione antologica Anton Dohrn e dai volontari Enpa e Legambiente Salerno. Sono stati loro ad accertare la presenza delle uova che si trovano a 11 metri dalla battigia e a mettere in sicurezza il nido.

Ce l’ha fatta, contro la stupidità di chi, ieri in spiaggia per una domenica al mare, l’ha ‘braccata’ e infastidita al punto che lei è “fuggita” in acqua, dove, grazie alle pinne, è riuscita ad allontanarsi.

Foto, selfie, video e urla non sono certo d’aiuto. Serve, piuttosto, fare meno rumore possibile, lasciare campo libero all’esemplare, osservare lo spettacolo che offre la natura senza interferire. Soprattutto occorre ricordare che sono animali protetti: non possono essere tenuti in cattività dall’uomo. (ANSA)