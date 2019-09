“Scenari di cambiamento climatico per l’area GAL Terra è Vita”, venerdì 27 settembre a Spazio Campania a Milano.

Venerdì 27 settembre 2019, alle ore 11.00 presso Spazio Campania, il nuovo spazio espositivo della Regione Campania in Piazza Fontana a Milano, si terrà l’incontro dal titolo “Scenari di cambiamento climatico per l’area GAL Terra è Vita”, promosso dalla Fondazione CMCC, in collaborazione con l’agenzia di comunicazione integrata MTN Company ed il GAL Terra è Vita.

Come cambieranno le temperature e le precipitazioni nelle diverse stagioni? Cosa sappiamo di come in futuro si manifesteranno eventi estremi quali siccità, piogge intense e ondate di calore? Saranno queste le tematiche affrontate durante la mattinata da Paola Mercogliano (Scientific Leader and Product Manager dataclime.com – Fondazione CMCC), Giuliana Barbato (Product Engineer dataclime.com – Fondazione CMCC), Veronica Villani (Product Developer dataclime.com – Fondazione CMCC) e Giulia Galluccio (Head Fund Raising – Fondazione CMCC). «Si tratta di conoscenze che hanno un’importanza cruciale per informare e orientare politiche e strategie di adattamento ai cambiamenti climatici – anticipa Paola Mercogliano – Informazioni che, integrate nelle politiche di gestione del territorio, permettono di migliorarne la resilienza e di salvaguardare le attività socio-economiche dagli impatti del clima».

Dopo la 14a edizione della CLM Community, che ha visto dal 16 al 20 settembre 2019 riunirsi all’Hotel Ariston di Capaccio Paestum (Sa), la comunità internazionale di scienziati e climatologi provenienti dai principali enti europei di ricerca sul clima per discutere di avanzamenti e prospettive degli scenari meteo-climatici, venerdì 27 settembre 2019, dunque, la Fondazione CMCC presenterà a Spazio Campania lo studio portato a termine sugli scenari di cambiamento climatico sulle zone del Gruppo di Azione Locale “Terra è Vita”, che parte dalla conca dell’Agro Nocerino Sarnese, passa per la Valle dell’Irno, attraversa la città di Cava de’ Tirreni e arriva sino al mare, dove si incontra la prima perla della Costiera Amalfitana, Vietri sul Mare.

La Fondazione CMCC è un’istituzione italiana di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici le cui attività sono finalizzate a realizzare studi e modelli del sistema climatico e delle sue interazioni con la società e con l’ambiente, per garantire risultati affidabili, tempestivi e rigorosi al fine di stimolare una crescita sostenibile, proteggere l’ambiente e sviluppare, nel contesto dei cambiamenti climatici, politiche di adattamento e mitigazione fondate su conoscenze scientifiche. Tra gli obiettivi della Fondazione CMCC, quindi, figura anche quello di mettere a disposizione delle comunità locali, degli amministratori e dei cittadini conoscenze scientifiche avanzate e strumenti innovativi per affrontare i cambiamenti climatici, sia per essere pronti di fronte ai cambiamenti futuri, sia per garantire una prospettiva di crescita e benessere ai territori. All’organizzazione di ricerca del CMCC – con sedi e uffici a Lecce, Bologna, Capua, Milano, Sassari, Venezia, e Viterbo – partecipano istituzioni che collaborano nelle attività multidisciplinari di studio e di indagine di temi inerenti le scienze dei cambiamenti climatici. Il CMCC si avvale della vasta esperienza nel campo della ricerca dei sette soci della Fondazione: Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV); Università del Salento; Centro Italiano di Ricerche Aerospaziali (CIRA S.c.p.a.); Università Ca’ Foscari Venezia; Università della Tuscia; Università di Sassari; Politecnico di Milano, Università di Bologna, RFF – Resources for the Future.