Rifiuti, incendio isola ecologica di Sala Consilina.

Un incendio, probabilmente doloso, si è sviluppato questo pomeriggio all’interno dell’isola ecologica comunale di Sala Consilina, (Salerno).

Il rogo ha avuto origine in un terreno agricolo adiacente l’isola, che è ubicata in località San Giovanni. Sono andati in fumo i rifiuti della frazione indifferenziata.

Dalle 17 circa stanno operando i Vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina, guidati dal caposquadra Pasquale Ruberto, coadiuvati dagli operai comunali.

A causa delle fiamme si è sprigionata una coltre di fumo che ha reso immediatamente quasi irrespirabile l’aria. (ANSA)