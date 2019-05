Progetto Green Jobs Audizioni regionali a Salerno con ACRI e Fondazione Carisal.

Una mattinata ricca di emozioni quella di oggi, alla Fondazione Carisal, dove si sono svolte le audizioni regionali per gli studenti degli Istituti scolastici Superiori che hanno aderito al progetto Green Jobs : il Liceo Da Procida di Salerno, il Liceo Medi di Battipaglia e il Liceo Sensale di Nocera Inferiore.

In particolare, la Giuria regionale di Green Jobs nominate dalla Fondazione e composta dagli esperti green Giulio Salvatore (Presidente) Nicola Palma, Valerio Salvatore e Francesco Innamorato, ha valutato e classificato 7 mini imprese innovative nel settore green, presentate dagli studenti dedicate alla valorizzazione dei prodotti tipici della Valle del Sele, alla riduzione del consumo di materiali all’interno degli stessi Istituti scolastici, al riuso delle lattine di alluminio e la raccolta dei mozziconi di sigarette che invadono le nostre spiagge e le nostre strade.”.

Sono “S.O.Students”, “Smemoland- GJ” “Cicca’s Buatt”, “Oillò” “Jam Selection Ja”, “Biological Perfume”, “Hopea le 7 start up nate nell’ambito del Progetto che ha visto la realizzazione, nell’anno scolastico 2018/2019, di un percorso curriculare in classe, finalizzato all’acquisizione di maggiori competenze imprenditoriali e ambientali con interventi mirati da parte di esperti esterni e di un docente coordinatore per classe.

La classifica della Giuria locale verrà resa nota solo nella giornata conclusiva del Progetto che si svolgerà alla Fiera nazionale a Milano il prossimo 16 maggio, dove verrà eletta la mini impresa vincitrice dell’edizione 2019 di Green Jobs . All’evento nazionale parteciperanno, insieme a tutti gli altri studenti che hanno preso parte al Progetto Green Jobs in Italia, anche una rappresentanza degli studenti delle 7 classi coinvolte a Salerno e Provincia.

La Fondazione Carisal ha aderito per il primo anno al progetto promosso dall’Acri (Associazione delle Fondazioni e Casse di Risparmio Italiane) sull’imprenditorialità green condiviso da altre 7 le Fondazioni aderenti in Italia: Fondazione Cariplo (capofila), Fondazione CR Torino, Fondazione CR di Padova e Rovigo, Fondazione CR Provincia di Teramo, Fondazione CR di Pescia e Pistoia, Fondazione CR di Perugia, Fondazione CR della Spezia.

Un interessante e coinvolgente progetto di innovazione ambientale in cui gli studenti hanno sperimentato l’avvio di un’impresa reale, entrando in relazione con il mondo produttivo green e percorrendo tutti gli step di realizzazione, gestione e sviluppo di un’attività imprenditoriale (dalla creazione dell’idea alla gestione, dalla produzione alla vendita).

Il percorso si è realizzato con l’apporto di Junior Achievement Italia (esperti in educazione all’imprenditorialità), di Invento Innovation Lab (esperti in educazione ambientale) e di due enti esperti green del territorio coinvolti dalla Fondazione Carisal: Associazione Campania Eco Festival e Cs Tecna Srl, dream coach ed esperti aziendali che hanno supportato gli studenti nella realizzazione della micro impresa green.

Green Jobs è un programma di educazione imprenditoriale che intende attivare gli studenti delle scuole superiori nella realizzazione di progetti green: il tema della sostenibilità non viene trattato solo in chiave di salvaguardia dell’ambiente ma come opportunità per contrastare la disoccupazione e promuovere il lavoro qualificato in campo ambientale. Il progetto, che dal 2015 ha coinvolto 250 classi e circa 5.000 studenti, è promosso da ACRI e viene realizzato in 8 Regioni italiane grazie al sostegno di 8 Fondazioni di origine bancaria, Fondazione Cariplo, Fondazione Cassa Di Risparmio Di Pistoia E Pescia, Fondazione Cariparo, Fondazione Carispezia, Fondazione CRT, Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana, Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo, Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia. Green Jobs è realizzato grazie al supporto di due enti attuatori nazionali – InVento Innovation Lab e JA Italia – e da vari enti attivi a livello regionale.

Sito: http://www.progettogreenjobs.eu/

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=qVwKL6RC2Dw