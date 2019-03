“Parchi da fiaba” tra colori, profumi ed emozioni.

La primavera è alle porte e anche se il freddo inverno ci ricorda ancora la sua presenza, le prime meraviglie iniziano a sbocciare, splendidi fiori si aprono nei giardini e nelle aiuole. Da marzo a maggio distese di tulipani, narcisi, giacinti, azalee, ma anche camelie, glicini e iris renderanno magici ogni luogo con i loro profumi e colori.

In occasione della primavera, i parchi diventeranno mete per i turisti ambite sia dagli italiani che dagli stranieri. Come in un viaggio senza fine, siamo lieti di potervi consigliare , alcune delle meraviglie da poter visitare, come:

Il parco Castello Malingri di Bagnolo (Cuneo), un luogo raccolto fra mura di pietra, siepi e alberi secolari, dove poter ammirare la fioritura delle antichissime collezioni di rododendri ed azalee. Nell’antico impianto di questo parco, inoltre, si sviluppa il disegno del giardino romantico all’inglese, con una suggestiva allea di carpini antichi che si intrecciano a galleria, ed il romantico ruscello incorniciato di boschetti di bambù.

Il Giardino dell’Iris a Firenze , pronto ad incantare con le sue oltre 2.000 varietà provenienti da tutti i continenti. L’iris, chiamato anche giaggiolo in Toscana, ha accompagnato la storia di Firenze dalle sue origini diventando così importante da essere posto sul suo gonfalone

c’è un panorama straordinario di 12 ettari dello spettacolare anfiteatro botanico. I Boschi del Mondo danno il benvenuto alla primavera, con tulipani e narcisi, per poi inoltrarsi nelle serre dove fioriscono le collezioni di orchidee, azalee, camelie e rododendri.

I Giardini Vaticani , una delle perle turistiche nonché uno dei più mirabili giardini di Roma sono quelli custoditi all’interno delle mura vaticane; un vero incanto, essi vengono inclusi nel tour di visita che comprende i Musei Vaticani e la Cappella Sistina .

Il Giardino degli Aranci (o Parco Savello) è sicuramente uno dei luoghi più suggestivi e romantici della capitale, grazie alla sua invidiabile posizione, che permette di ammirare dall'alto una buona parte di Roma. Lo sguardo spazia dal Tevere, ai Templi del Foro Boario, da Santa Maria in Cosmedin, fino al Gianicolo e l'inconfondibile e imponente sagoma della cupola di San Pietro.

Un parco dove si concentrano un numero considerevole di fontane, ninfei, grotte e giochi d’acqua. Tutto questo forma un quadro ricco di dettagli, di scorci e di angoli caratteristici che sono una vera gioia per gli occhi dei visitatori.

