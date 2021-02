Paestum, carcassa del bufalino ritrovato il 19 gennaio non ancora rimossa.

Gli attivisti e le attiviste di Salerno Animal Save e Salerno Climate Save, il giorno 19 Gennaio 2021, durante lo svolgimento di una giornata di perlustrazione in spiaggia, si sono imbattuti nel ritrovamento della carcassa di un bufalino in località Licinella.

Si è provveduto tempestivamente ad allertare e segnalare l’accaduto alle Guardie Eco-Zoofile di Salerno e Provincia una prima volta il giorno 19 Gennaio e una seconda volta dopo circa una settimana.

Nonostante le segnalazioni e le rassicurazioni ricevute in merito alla rimozione del corpo del bufalino, nella giornata di sabato 06 Febbraio, siamo ritornati in spiaggia e abbiamo constatato che la carcassa del bufalino è ancora abbandonata nello stesso punto del primo ritrovamento, ormai in avanzato stato di decomposizione, recintata da un semplice nastro a strisce rosse e bianche, tra i numerosi passanti che sono soliti passeggiare sulla spiaggia. E’ possibile verificare la veridicità di quanto affermato dalla testimonianza video che abbiamo registrato e che è possibile visionare al seguente link: https://www.facebook.com/salernoanimalsave/videos/244077683855672