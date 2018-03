Nontiscordardimé – Operazione scuole Pulite, sabato 17 a cura di Legambiente.

Sabato 17 marzo 2018 dalle ore 9.00 le classi quarte del VI Circolo “Medaglie d’oro”, in via Paolo Vocca, 12, a Salerno prenderanno parte alla campagna nazionale di Legambiente “Nontiscordardimé – Operazione scuole Pulite. Gli alunni insieme agli insegnanti e ai genitori che vorranno partecipare saranno impegnati nella pulizia e nella riqualificazione di uno spazio antistante le classi.

La campagna festeggia i 20 anni ed è tra le più partecipate di Legambiente, in questi anni ha visto ragazzi, insegnanti, genitori, associazioni ed enti presenti sul territorio impegnati in una serie di attività per rendere più vivibili le scuole e fare di questa giornata una grande festa dedicata al miglioramento degli ambienti scolastici.

La campagna nontiscordardime si pone l’obiettivo di sviluppare motivazioni e competenze per la realizzazione di una cittadinanza attiva, consapevole, partecipata che garantisca il futuro delle nostre generazioni rendendole capaci di prendere decisioni e di intraprendere azioni che contribuiscono alla creazione di una società sostenibile. – dichiara Elisa Macciocchi, Presidente del Circolo di Legambiente Salerno – L’invito è rivolto a tutte le scuole siamo disponibili ad organizzare altre iniziative.

Oltre ai progetti attivati e alle iniziative di cittadinanza attiva Legambiente Scuola e Formazione, l’associazione professionale di insegnanti ed educatori di Legambiente, offre numerose proposte di turismo educativo, volontariato, svago e studio con le quali i ragazzi e i bambini possono sentirsi protagonisti e conoscere modi di vita e punti di vista nuovi. Legambiente Scuola e Formazione propone inoltre, agli insegnanti e agli educatori occasioni di riflessione e formazione in presenza e a distanza.