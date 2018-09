Mediterraneo Video Festival, mercoledì 12 a Paestum.

Mercoledì 12 settembre 2018 alle ore 18:00, presso l’Osservatorio del Paesaggio Torre Laura di Paestum (SA), si terrà la presentazione della 21a edizione del Mediterraneo Video Festival.

L’evento avrà luogo in occasione della meeting session, organizzata in collaborazione con “Legambiente Paestum” e con il Parco archeologico di Paestum, sul tema della valorizzazione del paesaggio culturale e della tutela dei siti archeologici, dal titolo “Il paesaggio della bellezza”.

La scelta della cornice di Paestum per la presentazione del festival acquisisce un valore aggiunto dato che, per la sua 21 edizione, il Mediterraneo Video Festival aderisce a #EuropeforCulture, l’iniziativa promossa dall’Unione Europea per la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale del nostro continente.

Ad arricchire la serata con i loro interventi saranno Pasquale Longo, presidente di Legambiente Paestum; Roberto Paolillo, responsabile dell’Osservatorio sul Pesaggio Torre Laura; Maria Grazia Caso, direttrice artistica del Mediterraneo Video Festival; Maria Teresa Imparato, presidente di Legambiente Campania; Gabriel Zuchtriegel, direttore del Parco Archeologico di Paestum; Giovanna Scarano, direttore del Museo Archeologico Nazionale di Eboli; Pietro D’Angiolillo, sindaco di Ascea-Velia.

Oltre alla presentazione del programma delle giornate del Festival, che quest’anno acquisisce l’emblematico sottotitolo “Nel Segno di Elea”, durante la serata verrà proiettato il film “Oltre Selinunte” di Salvo Cuccia.

In allegato la locandina dell’evento.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet www.medvideofestival.net