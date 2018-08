Il ministro dell’Ambiente Costa in vacanza ad Ascea fa multare diportisti colpevoli di sversamento in mare.

“Non mi aspettavo che un gesto così potesse diventare una notizia. Ma evidentemente non siamo ancora abituati a essere cittadini attivi”. Così il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, commenta con un post su Facebook, il messaggio di ringraziamento rivoltogli dal Movimento 5 Stelle per aver compiuto “un gesto importante”.

I pentastellati hanno elogiato il componente del governo Conte che, mentre era in vacanza, ha fatto multare dalla Guardia Costiera i responsabili di uno sversamento in mare. L’episodio, riportato dal quotidiano ‘La Città’, è avvenuto nei giorni scorsi sulla spiaggia di Ascea, in provincia di Salerno.

Il ministro, mentre era sotto l’ombrellone, ha notato che sull’acqua galleggiavano chiazze di sapone e che poco più lontano erano ormeggiate due imbarcazioni.

Costa ha, quindi, immortalato la scena e ha chiesto l’intervento della Guardia Costiera che, intervenuta, ha sanzionato i responsabili.

“Ognuno di noi – ha spiegato Costa – deve fare la propria parte, anche in vacanza”. (ANSA)