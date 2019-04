Il compostaggio anche a scuola.

Lunedì 15 aprile, alle ore 10.00, presso la Sala del Gonfalone del Palazzo di Città, si terrà un’iniziativa di sensibilizzazione degli alunni delle scuole primarie cittadine al processo di compostaggio.

Il progetto, ideato dagli assessorati alla Pubblica Istruzione e all’Ambiente in collaborazione con la “Cir Food”, Società erogatrice del servizio di ristorazione scolastica delle scuole dell’infanzia e primarie cittadine, intende promuovere tra i giovanissimi la cultura del compost in tutte le sue fasi, a partire dalla suddivisione dei rifiuti fino all’inserimento degli stessi nelle compostiere date in dotazione alle scuole.

Le compostiere donate dalla Società “Cir Food”, già consegnate nei giorni scorsi alle scuole, saranno installate da tecnici esperti della stessa Società, che provvederanno anche all’espletamento di incontri informativi inerenti all’argomento.

Nell’occasione sarà presentata anche la Web App “Menù Chiaro” predisposta dalla Società “Cir Food” per il Comune di Salerno.

All’iniziativa prenderanno parte: il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, il Vicesindaco e Assessore alla Pubblica Istruzione Eva Avossa, l’Assessore all’Ambiente e allo Sport Angelo Caramanno, esponenti delle società Cir Food, Salerno Pulita, Salerno Sistemi, Legambiente Salerno e le scolaresche degli istituti che hanno aderito all’iniziativa.