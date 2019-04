Da Arpac un’app per info in tempo reale sulla balneabilità dei litorali.

Da oggi è disponibile un’applicazione per smartphone, ideata da Arpac, che consente a cittadini e turisti di informarsi in tempo reale sulla qualità delle acque di balneazione in Campania.

Si tratta di un’app gratuita e di semplice utilizzo, che fornisce informazioni su ciascuno dei 328 tratti di costa monitorati dall’Agenzia. Punto per punto, è possibile conoscerne la classe di qualità (eccellente, buona, sufficiente, scarsa), eventuali divieti di balneazione e i risultati dei prelievi che Arpac esegue da aprile a settembre di ogni anno.

L’app mobile “Arpac Balneazione”, lanciata in occasione della Giornata del mare istituita dal Nuovo Codice della Nautica, è disponibile al momento in versione Android, scaricabile dal Play Store di Google. A breve sarà disponibile anche per dispositivi iOS: per ulteriori informazioni si invita a consultare la pagina dedicata del sito Arpac. I dati del monitoraggio delle acque di balneazione in Campania continuano a essere pubblicati anche nella sezione “Balneazione” del sito web arpacampania.it, da oggi presentato agli utenti in veste rinnovata.

Con queste novità prosegue lo sforzo dell’Arpa Campania per adeguarsi alle sfide della digitalizzazione e della comunicazione di rete. In particolare, l’app sulla balneazione è conforme alle indicazioni del recente Piano triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2019-2021, rappresentando un sistema informativo innovativo, con l’obiettivo di avvicinare sempre più l’Agenzia ambientale ai cittadini e ai portatori di interesse.