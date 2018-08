CuraUnaSpiaggia, l’iniziativa del MeetUp ABG Salerno.

Martedì 28 agosto, dalle ore 10:30 presso il bar Gianni 56 in Corso Vittorio Emanuele 128, a Salerno, si terrà la conferenza stampa dei MeetUp della provincia di Salerno per illustrare agli organi di informazione il progetto #CuraUnaSpiaggia e l’iniziativa in programma questo week-end nelle spiagge libere del litorale salernitano da Praiano a Sapri, passando per Vietri sul Mare, Salerno, Pontecagnano Faiano, Battipaglia, Eboli, Capaccio-Paestum e Agropoli.

#CURAUNASPIAGGIA è una campagna di sensibilizzazione e di attivismo civico alla sua seconda stagione. L’obiettivo è quello di informare i bagnanti e la cittadinanza tutta, ma soprattutto sollecitare le amministrazioni comunali competenti a prendersi cura delle spiagge libere garantendo adeguate condizioni igieniche, disinfestazione e pulizia costante, bidoni per la raccolta differenziata, accessi in sicurezza per le persone con disabilità motoria, docce pubbliche, public toilet, collegamenti con i bus del trasporto locale, fermate con pensiline d’attesa, piste ciclabili e ove possibile servizi di salvataggio.

In occasione della conferenza stampa a cui parteciperanno anche attivisti, simpatizzanti e portavoce del Movimento 5 Stelle, saranno raccontati ai media tutti i dettagli organizzativi della giornata del 2 settembre in cui saranno raccolti rifiuti abbandonati in spiaggia: bottiglie e lattine, buste e contenitori usa-e-getta, cannucce, mozziconi di sigaretta, stoviglie e altri contenitori in plastica.

Inoltre l’incontro con la stampa sarà una buona occasione per fare un focus sulle azioni di tutela delle spiagge salernitane portate avanti dagli attivisti in questi due anni.