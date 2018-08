Curaunaspiaggia, domenica 2 su tutto il litorale a cura del MeetUp ABG di Salerno.

Domenica 2 settembre, dalle ore 8, gli attivisti dei MeetUp della provincia di Salerno insieme ai cittadini, ai simpatizzanti e ai portavoce del Movimento 5 Stelle saranno impegnati nella pulizia delle spiagge libere del litorale salernitano con il progetto Cura una Spiaggia. L’iniziativa, già alla sua seconda stagione, vedrà coinvolti diversi arenili dalla Costiera Amalfitana alla Costa Cilentana, passando per il comune capoluogo.

#CURAUNASPIAGGIA è una campagna di informazione, sensibilizzazione e attivismo civico in linea con le scelte politiche intraprese dal Ministro dell’Ambiente Sergio Costa che ha lanciato l’hashtag #IoSonoAmbiente.

L’obiettivo è quello di informare i bagnanti e la cittadinanza tutta, sui comportamenti virtuosi e sulle buone pratiche da attuare in spiaggia nel rispetto dell’ambiente e della tutela del territorio, in tal senso è fondamentale non abbandonare rifiuti quali buste, bottiglie, lattine, cicche di sigaretta, stovieglie, bicchieri, cannucce e in generale e contenitori in plastica e usa-e-getta.

Inoltre, il secondo obiettivo di questa azione, ben più importante, è quello di sollecitare le amministrazioni comunali e i soggetti che ne hanno competenza, a prendersi cura delle spiagge libere garantendo adeguate condizioni igieniche, disinfestazione e pulizia costante, bidoni per la raccolta differenziata, accessi in sicurezza per le persone con disabilità motoria, docce e bagni pubblici, collegamenti con gli autobus del trasporto locale, fermate con pensiline d’attesa, piste ciclabili e ove possibile servizi di salvataggio.

Cura una Spiaggia è un’azione concreta che si pone coerentemente in scia con i temi portati avanti da sempre dal Movimento 5 Stelle, che sin dai suoi esordi è vicino alle tematiche ambientali e che anche di recente è stato impegnato nell’organizzazione della giornata #IoSonoPlasticFree dedicata al tema della riduzione della plastica usa e getta e del suo corretto riciclo e smaltimento.

Da Santa Croce a località Brizzi nel comune di Sapri, ad Eboli presso la spiaggia adiacente il Campolongo Hospital, a Battipaglia nei pressi del lido Malibu o Salerno alla spiaggia libera in prossimità del Villaggio del Sole. Queste sono solo alcune delle zone in cui gli attivisti saranno presenti