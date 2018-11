Aperite sabato 1 con Legambiente.

Aperite, per continuare ad essere noi abbiamo bisogno di te: Sabato 1 dicembre, dalle 17:30 alle 20, aperitivo con Legambiente al Foyer Café (all’interno del Teatro Nuovo)in via laspro 8/c. L’occasione conviviale sarà importante per conoscere Legambiente e per diventare volontario ambientale e partecipare alle nuove iniziative in campo. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare

Uniti si fa la differenza, ecco perché abbiamo bisogno del sostegno e della collaborazione di tutti per portare l’ambiente al centro della nostra vita.

L’obiettivo di questo primo appuntamento della campagna soci “Aperite – Per continuare ad essere noi abbiamo bisogno di te” è attrarre e accogliere nuovi contatti e potenziali sostenitori, fidelizzare i soci già acquisiti, trovare o fidelizzare partner, facendo scoprire, attraverso un momento piacevole e leggero, chi è Legambiente, cosa fa e perché è importante sostenerla.

Durante l’incontro saranno presentate le nuove iniziative di Legambiente e, soprattutto, sarà raccontata la storia del circolo salernitano che da tanti anni si impegna per sensibilizzare e praticare il rispetto dell’ambiente.

L’occasione è importante per diventare volontario e approfondire la conoscenza della maggiore organizzazione ambientale in Italia.

Per info

legambientepersalerno@gmail.com