Una 3 giorni digitale per l’Open Day al Picentia di Pontecagnano.

Al via la tre giorni 13-14-15 gennaio dedicata all’orientamento per la scelta della scuola in vista delle iscrizioni per l’anno scolastico 2021/22.

Si inizia domani con la scuola Secondaria di I grado (ore 16.00-18.30). Giovedì 14 sarà la volta della Primaria (ore 16.00-18.30), mentre dedicato alla scuola dell’Infanzia è venerdì 15 (ore 16.00-18.30), l’ultimo giorno degli open days che al tempo del Covid diventano “digitali”, fra tour virtuali, laboratori interattivi on line e video promozionali.

Oltre al materiale informativo (disponibile sul sito), quest’anno l’Ic Picentia, ha promosso una serie di momenti di incontro, in versione digitale, dedicati agli studenti e alle famiglie.

L’appuntamento è fissato per il pomeriggio del 13-14-15 gennaio quando genitori e alunni potranno collegarsi alla piattaforma predisposta dalla scuola (le istruzioni operative sono già disponibili sul sito www.icpicentia.edu.it) per partecipare alla presentazione dell’Offerta formativa da parte della dirigente scolastica Ginevra de Majo (dalle ore 15.30 alle 15.50) e ai laboratori interattivi on line tenuti dai docenti dell’istituto comprensivo.

Inoltre, attraverso i “TOUR VIRTUALI” (disponibili sul sito e sulla pagina Fb) sarà possibile visitare, comodamente da casa, aule, spazi esterni ed interni, biblioteche, palestra e i numerosi laboratori dei diversi plessi delle scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria della Picentia.