Un video per dire no alla violenza sulle donne.

Domenica 25 novembre, giornata mondiale contro la “Violenza sulle donne”un’iniziativa di sensibilizzazione su una problematica delicata ma necessaria nasce con lo Studio Musicale “La Via dei Canti” di Salerno, che ha realizzato un progetto multimediale finalizzato alla giornata internazionale e che dovrebbe invece durare per sempre; restare nella coscienza collettiva di ogni popolo perché ciò che accade ancora quotidianamente contro le donne non accada mai più.

Il progetto è nato da un’idea del direttore artistico, nonché Vocal Coach, dello Studio Musicale, il Maestro Alessandro Fortunato, ed è stato poi fortemente sostenuto dai suoi collaboratori e dagli allievi che vi hanno partecipato.

Il Video Musicale, realizzato in alcune suggestive location della città di Salerno, vede protagoniste le giovani cantanti e danzatrici della scuola di canto che interpretano il brano di Anna Tatangelo “Rose Spezzate”, con l’arrangiamento per l’occasione dal M° Fortunato. La regia è della

Maestra di danza Caterina Pironaci, le riprese e il montaggio video sono stati effettuati da Federico Fasulo.

Il video sé stato pubblicato il 25 Novembre 2018 alle ore 10,00 sulla pagina Facebook e sul canale YouTube dello Studio Musicale La Via dei Canti per non dimenticare questa data e per ricordarla a tutti gli uomini e le donne, in quanto monito alla non violenza e augurio per una società fondata su rispetto , ascolto e amore., affinchè le rose siano coltivate e mai più spezzate come la vita di una sola donna, mai più.

