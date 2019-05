Torna La Scuola adotta un Monumento, sabato 18 e domenica 19 gli studenti diventano guide turistiche.

Lunedì 13 maggio, nella Sala Giunta del Palazzo di Città, l’Assessore alla Pubblica Istruzione dott.ssa Eva Avossa ha presentato il programma dell’edizione 2019 della Manifestazione “La Scuola Adotta Un Monumento”. Il tradizionale appuntamento curato in collaborazione con l’Associazione Culturale Erchemperto, in programma il 18 e 19 maggio, vedrà gli studenti delle scuole cittadine impegnati in veste di guide alla visita dei principali monumenti e siti storico-artistici della città.

LA SCUOLA ADOTTA UN MONUMENTO

A cura dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione in collaborazione con l’Associazione Culturale Erchemperto

18 e 19 maggio 2019 dalle ore 9.30 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle 19.00

Ist. Comprensivo “Vicinanza – Pirro”

Adotta: il Museo Diocesano di San Matteo

Visite guidate

Ist. Comprensivo Salerno V “Ogliara”– Plesso Giovi Piegolelle – Primaria

Adotta: la Pinacoteca Provinciale

Visite guidate

Ist. Comprensivo Salerno V “Ogliara”– Plesso Giovi Piegolelle – Primaria

Adotta: la Chiesa di Santa Lucia

Visite guidate

Ist. Comprensivo Salerno V “Ogliara”- Primaria e Secondaria di I grado

Adotta: il Duomo di San Matteo e la Chiesa di Sant’Agostino

Visite guidate

Ist. Comprensivo Salerno V “Ogliara”- Plesso Piegolelle Secondaria

adotta: la chiesa di Sant’Anna al Porto

Visite guidate

VI Circolo Didattico – “Medaglie d’Oro”

Adotta: la Chiesa del Crocifisso

Visite guidate

Scuola Matteo Mari IV circolo

Adotta: la chiesa di Santa Trofimena ed il quartiere delle Fornelle

Visite guidate

Istituto comprensivo statale Gennaro Barra

Adotta: la chiesa della S.S. Annunziata

Visite guidate

Ist. Comprensivo “Calcedonia” Primaria e Secondaria di I grado

Adotta: la Chiesa dell’Addolorata

Visite guidate

Sabato 18

ore 10 Concerto

Scuola dell’Infanzia Paritaria bilingue “Piccole Orme”

Adotta: il Palazzo di Margherita da Durazzo e la sezione preistorica del Museo Archeologico Provinciale

Visite guidate, Mostra “Preistorica”, laboratorio di graffiti e fossili, a cura della Bottega San Lazzaro. La Centrale del latte offrirà una merenda sana e nutriente.

Infanzia Serena Scuola dell’Infanzia primaria e paritaria Bilingue

Adotta: Il Castello Medievale di Salerno

Visite Guidate

Sabato 18

dalle 9,45 alle ore 12,45 si potrà assistere ad una drammatizzazione, all’esibizione del coro ed un concerto di flauti

Domenica 19 dalle 16,30 alle ore 19,00 si potrà assistere ad una drammatizzazione, all’esibizione del coro ed un concerto di flauti

Scuola Primaria Paritaria “R. Agazzi”

Adotta: il Quadriportico del Duomo di San Matteo

Visite guidate e mostra di ceramica

Scuola Primaria Paritaria “J. J. Rousseau”

Adotta: Il Museo Virtuale della Scuola Medica Salernitana

Visite guidate

Ist. Comprensivo “Alfano – Quasimodo”

Adotta: la Chiesa di San Benedetto

Visite guidate

Sabato 18 alle ore 17,15 si terrà il concerto dell’orchestra della scuola

Scuola Media T. Tasso

Adotta: la Chiesa ed il chiostro dell’Immacolata

Visite guidate

Convitto Nazionale – “T. Tasso”

Adotta: il Convitto Nazionale e la piazza Abate Conforti

Visite guidate

Ist. Compr. “Giovanni Paolo II” Plesso Luciani

Adotta: Chiesa di San Michele e Castel Terracena

Visite guidate

Ist. Compr. “Giovanni Paolo II ”Plesso Pirone-Alemagna

Adotta: il Duomo di San Matteo

Visite guidate

Ist. Compr. “Giovanni Paolo II” Scuola Secondaria di I grado Torrione Alto

Adotta: Salone dei Marmi del Comune di Salerno

Visite guidate

Ist. Compr.“Rita Levi Montalcini”- Secondaria di I grado Plesso Mercatello

Adotta: il Museo della Ceramica “Tafuri” e la chiesa dell’Addolorata

Visite guidate

Sabato 18 ore 18.00 al complesso di Santa Sofia si terrà il concerto “Orchestra dei Plettri”

C. San Tommaso D’Aquino

Adotta: il Museo Virtuale della Scuola Medica Salernitana

Visite guidate

I. C. “Rita Levi Montalcini”

Adotta: la Chiesa di Sant’Agostino e il Palazzo

Visite guidate

Liceo Statale “Regina Margherita”

Adotta: il Museo Papi

Visite guidate

Scuola Secondaria di I grado “N. Monterisi”

Adotta: la Chiesa e il Quadriportico di Santa Maria delle Grazie

Visite guidate

sabato 18 maggio

dalle 10,00 alle ore 19,30 si potrà visitare la mostra ed assistere ad una recita degli alunni

Dalle ore 17,00 alle ore19,30 si terrà l’esibizione dell’orchestra sinfonica.

Scuola del Mediterraneo

Adotta: la Piazza e la Fontana di Largo Campo

Visite guidate

I.S.I.S. “Giovanni XXIII”

Adotta: la Chiesa di Santa Maria de Lama e la Chiesa del Crocifisso

Visite guidate

I.P.S.E.O.A. Roberto Virtuoso

Adotta: La Villa Comunale ed il Teatro Verdi

Visite guidate

Liceo Scientifico “F. Severi”

Adotta: il Museo Archeologico Provinciale

Visite guidate

I.S.IT.T. “B. Focaccia”

Adotta: il Giardino della Minerva

Visite guidate con percorso sensoriale-olfattivo

Mostra di ceramiche “Mes… INMOSTRA” a cura del gruppo H

Liceo Artistico “Sabatini – Menna”

Adotta: il Conservatorio Ave Gratia Plena

Visite guidate e mostra dei lavori degli studenti del Liceo Artistico

Liceo Scientifico “G. Da Procida”

Adotta: la Chiesa di San Giorgio

Visite guidate in italiano ed inglese

I.I.S. “Genovesi – Da Vinci”

Adotta: l’Archivio di Stato e la Cappella di San Ludovico

Visite guidate in italiano e inglese

Liceo Statale “Alfano I”

Adotta: la Sala San Tommaso – Atrio del Duomo

Visite guidate in italiano, francese, spagnolo, tedesco ed arabo

sabato 18 e domenica 19

dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16,30 alle ore 20,30

Performances degli allievi del musicale e del coreutico diretti dai maestri del Liceo