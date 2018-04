Torna il Maggio dei Libri al Liceo Alfano I, primo appuntamento con Manlio Castagna martedì 24.

In occasione della campagna nazionale giunta alla ottava edizione promossa dal Centro per il libro e la lettura del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, gli studenti del Liceo “Alfano I” di Salerno incontreranno l’autore del Fantasy “PETRADEMONE- IL LIBRO DELLE PORTE” Manlio Castagna.

Il Maggio dei Libri è la campagna nazionale nata nel 2011 con l’obiettivo di sottolineare il valore sociale della lettura nella crescita personale, culturale e civile.

L’appuntamento con il Vicedirettore artistico del GFF Manlio Castagna si terrà martedì 24 aprile ore 10,00 presso l’Aula Magna del Liceo Statale “Alfano I” di Salerno , in via dei Mille 41 con il coinvolgimento degli studenti e dei docenti di alcune classi del Liceo , musicisti, attori e giornalisti.

Condurrà l’incontro il giornalista Franco Esposito con l’autore e le letture di alcuni brani interpretate dagli attori Gaetano Stella e Cinzia Ugatti. La musica sarà colonna sonora del maggio dei Libri a scuola 2018.