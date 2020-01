Storie e responsablità : il valore della scelta in tempo di SHOAH”, mercoledì 29 al Liceo Alfano I .

In occasione della “Giornata della Memoria” il Liceo Statale “Alfano I” di Salerno in collaborazione organizza ogni anno iniziative finalizzate ad una piena consapevolezza degli avvenimenti della seconda guerra mondiale, dell’olocausto e della sensibilizzazione alla memoria storica internazionale e locale . Domani 29 gennaio 2020 l’iniziativa organizzata in collaborazione con il Comune di Salerno in tutte le scuole cittadine si terrà a conclusione di un ciclo di incontri coordinati dal giornalista Eduardo Scotti alle ore 9,30 presso il liceo cittadino su : “Storie e responsablità : il valore della scelta in tempo di SHOAH” .

Interverranno il direttore di Telecolore Franco Esposito, che da anni si occupa in modo sensibile e attento di questa giornata e la prof.ssa Giuseppina Di Stasi , che in una sua ricerca ha analizzato i fatti accaduti a Campagna nel campo d’internamento dal quale, con la collaborazione di alcuni italiani si salvarono ebrei e internati politici.

Interverranno infine con le loro testimonianze gli studenti dei vari indirizzi che hanno partecipato negli scorsi anni allo scambio culturale con il III Liceo di Cracovia , ospiti delle famiglie di studenti polacchi a loro volta ospitati qui a Salerno, in visita al Campo di concentramento e al Museo della Shoah di Auschwitz .

Anche durante la primavera 2020 altri 25 studenti del Liceo “Alfano I” di Salerno parteciperanno a questo interessante scambio culturale in Polonia.

Per studenti, docenti, storici, giornalisti e cittadini salernitani questa sarà un’occasione di riflessione e di condivisione che va oltre la celebrazione , per affermare l’importanza di storie di una storia minore, non sempre riportata e documentata nei libri di testo, che è utile conoscere per capire ancora una volta come tutto ciò sia potuto accadere, con la speranza che non si ripeta mai più.

A conclusione di queste giornata organizzate negli istituti superiori di Salerno il giorno 10 febbraio le scolaresche coinvolte parteciperanno all’incontro presso il Teatro Augusteo di Salerno all’incontro con Tatiana Bucci, tra le ultime testimoni viventi del campo di sterminio di Auschwitz .

Gilda Ricci