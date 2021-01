Sii Saggio Guida Sicuro, la lezione in dad agli studenti del Severi.

Hanno preso il via questa mattina al Liceo Scientifico “Saveri” di Salerno le lezioni a distanza sulla sicurezza stradale del roadshow #siisaggioguidasicuro a cui parteciperanno oltre 300 studenti.

Le lezioni che termineranno il prossimo 22 gennaio, tenute dal vicepresidente dell’Associazione Meridiani Ada Minieri e dal referente del progetto #siisaggioguidasicuo Alessandra Franciosa con l’ausilio di Raffaella Lembo, coordinatrice del Dipartimento di Scienze Motorie del “Saveri”, si prefiggono l’obiettivo di istruire gli studenti alla guida corretta e al rispetto delle regole.

L’educazione stradale è una delle priorità su cui il Ministero dell’Istruzione lavora per promuovere tra i giovani la cultura della sicurezza in strada. L’ultima novità, in vigore da quest’anno, in materia di curricoli trasversali è l’insegnamento dell’educazione civica. Cittadinanza attiva e responsabile, rispetto delle regole condivise, formazione efficace dell’uomo e del cittadino, sono le nuove linee d’indirizzo dell’Educazione civica previsto per le classi seconde. Ed è per questo che l’Associazione Meridiani promuove da anni il progetto sulla sicurezza stradale #siisaggioguidasicuro che punta a stimolare la discussione e la riflessione sui temi della sicurezza stradale, delle misure di prevenzione e della tecnologia, aprendo le porte al dibattito e al confronto tra Famiglie, Docenti, Enti Locali e Forze dell’Ordine per sensibilizzare i giovani ai corretti comportamenti da assumere in strada.

Il progetto si articola in tre fasi: un’attività di formazione; l’elaborazione di progetti da parte degli studenti che partecipano attivamente al Concorso di Idee – Inventa una soluzione per la sicurezza stradale! (scadenza 26 marzo 2021) e la manifestazione conclusiva con l’allestimento del <<Villaggio Sii Saggio, Guida Sicuro>>, destinato alla diffusione di gadget e materiali informativi/divulgativi e alla premiazione degli elaborati.