Scuola, si valuta il ritorno della didattica in presenza.

I dati sul ‘monitoraggio costante’ nel mondo della scuola in relazione al coronavirus saranno al centro domani di una riunione, convocata dal presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, alla quale sono invitate la Direzione scolastica provinciale, le organizzazioni sindacali della scuola, i rappresentanti dei pediatri, dell’ospedale Santobono, i dirigenti delle Asl e l’Anci.

“Saranno aggiornati i dati del monitoraggio epidemiologico con particolare attenzione alla scuola primaria, per verificare se esistono condizioni di sicurezza sanitaria tali da consentire ripresa della didattica in presenza, seppure parziale. Si tratta di un confronto indispensabile per l’aggiornamento dei dati sanitari” sottolinea l’Unità di Crisi regionale. (ANSA).