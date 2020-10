L’associazione culturale Di@logo, costituita a Salerno nel 2020, si presenta al territorio proponendo una riflessione sui temi che sono stati ritenuti fondamentali per ricostruire un rapporto con i cittadini. Si rivolge in particolare al mondo della cultura e della scuola, pone al centro il confronto con le istituzioni e l’associazionismo presenti sul nostro territorio regionale.

DI@LOGO, con sede a Salerno, in Piazza Vittorio Veneto,1 presso il “Puntolingue “di Salerno è ’ un’Associazione senza scopi di lucro che si prefigge di promuovere e realizzare attività culturali, sociali e formative in regione Campania finalizzate a “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscon il pieno sviluppo della persona umana”.

In particolare DI@LOGO, tenuto conto dell’incremento delle disuguaglianze educative, economiche e sociali di questi ultimi mesi a causa del Covid-19, si propone di promuovere e realizzare attività di contrasto alla povertà educativa e alla dispersione scolare , destinate a rimuovere le cause d’insuccesso a scuola e nella società, per la piena inclusione di tutti i soggetti in difficoltà. L’attività dell’associazione, basata su iniziative, incontri, convegni, seminari di studio, corsi di formazione e di aggiornamento, si rivolge a tutti i cittadini, in modo particolare al personale tutto della Scuola, ai genitori, agli studenti e all’intera comunità educante.

Il giorno 13 ottobre 2020 alle ore 17,00 presso l’Istituto Superiore “Santa Caterina-Amendola” di Salerno Di@logo si presenterà alla stampa, ai soci e a chi vorrà collaborare in base alle finalità della stessa con un Incontro-dibattito.

Sono previsti gli interventi su :I diritti fra emergenza e povertà educative di Caterina Gammaldi – Presidente Comitato Tecnico Scientifico Di@logo; sulla”Scuola “dentro e fuori” l’aula di Simonetta Fasoli – Esperta di sistemi educativi e di Gennaro Lopez – Esperto di sistemi scolastici su : “Autonomia: una risorsa per lo sviluppo del territorio”.

Porteranno il suo saluto il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, il responsabile del Puntolingue di Salerno Raffaele Nasti, il presidente della Fondazione “Rachelina Ambrosini “Tommaso Ferri . Introdurrà i lavori il direttore di Di@logo Carmine Gonnella.

INCONTRO/DIBATTITO

Apertura dei lavori – Carmine Gonnella – Direttore Di@logo

Presentazione dell’Associazione – Gilda Ricci – Presidente Di@logo

Interventi

I diritti fra emergenza e povertà educative.

Caterina Gammaldi – Presidente Comitato Tecnico Scientifico Di@logo

La scuola “dentro e fuori” l’aula.

Simonetta Fasoli – Esperta di sistemi educativi

L’autonomia: una risorsa per lo sviluppo del territorio.

Gennaro Lopez – Esperto di sistemi scolastici

Martedì 13 ottobre 2020, ore 17,00 Istituto Superiore “Santa Caterina-Amendola” SALERNO

L’iniziativa si tiene in presenza, nel rispetto delle norme sanitarie anti Covid – 19, con la partecipazione massima di 50 persone che dovranno prenotarsi inviando l’allegata scheda a associazionedialogo2020@gmail.com

L’iniziativa può essere seguita anche on line, in modalità webinar. Anche in questo caso occorre prenotarsi per consentire l’invio del link per l’accesso-

Info: Carmine Gonnella 3486971955 – Gilda Ricci 3335949831