Scuola, seminario Anief lunedì 10 al Vicinanza.

Il Sindacato ANIEF, in collaborazione con EUROSOFIA, promuove un interessate Seminario sulla legislazione scolastica”. L’incontro scuola si terrà presso l’Istituto Comprensivo “Giacinto Vicinanza” a Salerno, il giorno 10 febbraio, dalle 09:00 alle 13:00. Saranno trattati i seguenti argomenti:Ricostruzione di carriera;Concorso Ordinario e Straordinario; CCNL scuola vigente; Bonus docente; Investimenti nella scuola Legge di bilancio 2020; Aumenti stipendiali. Temi di grande interesse per il personale della scuola. Il Seminario è rivolto al personale docente, ata, RSU, dirigente dell’istituzione scolastica interessato ad aggiornarsi sulla nuova disciplina normativa e contrattuale introdotta nell’ultimo triennio. L’incontro è organizzato dall’Anief, in quanto Associazione Qualificata per la formazione del personale della Scuola ai sensi della direttiva n. 170/2016. Il Seminario consente l’esonero dal servizio a docenti, dirigenti e personale Ata ai sensi della normativa vigente. Ai partecipanti, al termine, sarà rilasciato utile attestato. L’ANIEF, in prossimità del prossimo concorso, sulla base delle bozze dei decreti e del bando per la prova ordinaria e straordinaria, avrà modo di fornire indicazioni, fra l’altro, intorno alle domande, alle prove e ai tempi e a tutto quanto necessita conoscere. Saranno, inoltre, fornite indicazioni intorno al Bonus docente 2020. Contributo quest’ultimo che Renzi aveva assegnato in passato agli insegnanti con la Riforma della “Buona Scuola”. Che cos’è il Bonus? Come funziona? Quali sono le spese ammesse dal MIUR? A questi e ad altri quesiti sarà fornita risposta nel corso dell’incontro. L’ANIEF in quanto Sindacato si rappresenta Associazione Nazionale Insegnanti e Formatori; è un’associazione sindacale italiana, senza scopo di lucro. Presidente ANIEF della sede di Salerno è il Prof. Alessandro Sola. Il Presidente, insieme alle professoresse Elda Izzo e Luisanna Vanacore, relazioneranno sulle tematiche programmate indicate. Un appuntamento importante, da non perdere che servirà a conoscere e a chiarire questioni attinenti al mondo scuola di significativa rilevanza.

Emilio La Greca Romano