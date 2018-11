Scuola, seminario ANIEF giovedì 8 a Nocera.

A Nocera Inferiore, giovedì 8 novembre si terrà il seminario gratuito rivolto ai docenti neo-assunti a tempo indeterminato ed a tutto il personale della scuola. Sede del Seminario curato dall’ANIEF è l’I.P.S.S.E.O.A. “D. Rea”. Si svolgerà dalle ore 10:00 alle ore 13:00 con coffee break. Il Sindacato Anief, in collaborazione con l’ente di formazione Eurosofia, per supportare i docenti neo-immessi in ruolo, ha avviato da settembre una serie di seminari gratuiti in tutte le province d’Italia, per fornire informazioni tecnico-pratiche e normative sull’anno di prova, la didattica e sui criteri valutativi sia ai docenti che ai tutor.

“Anief e Eurosofia, di chiara il prof. Alessandro Sola, ritengono che sia fondamentale offrire ai docenti l’opportunità di acquisire notizie utili e strumenti idonei per iniziare in maniera ottimale la propria carriera”. Durante gli incontri, saranno fornite competenze esaustive sulla normativa e sugli adempimenti necessari a svolgere la propria attività con consapevolezza. Saranno, inoltre, fornite indicazioni preziose sui parametri e i criteri per la valutazione delle attività svolte.

“Formatori qualificati e consulenti Anief, assicura il prof. Sola, supporteranno i docenti neo-immessi nel loro percorso”.

Partecipando ai seminari si potranno ottenere 6 CFU spendibili all’interno del master di primo livello in “Legislazione scolastica e metodologie didattiche” tenuto dal prof. Marcello Pacifico. Gli argomenti oggetto di trattazione in seno all’incontro di Nocera Inferiore saranno: lo Stato giuridico del docente neo-assunto; Formazione e anno di prova – Il bilancio delle competenze iniziale; Titolarità triennale su scuola assegnata; Organico dell’autonomia e di potenziamento, quali le differenze; Formazione on-line: la piattaforma Indire neoassunti; Formazione obbligatoria: la piattaforma SOFIA e la carta del docente; Ricostruzione di carriera e scatti. “Eurosofia, ribadisce Sola, responsabile del Sindacato in zona, in collaborazione con Anief, avvia un percorso formativo con l’obiettivo di supportare i docenti neo-immessi in ruolo nella predisposizione dei documenti e nell’assolvimento degli adempimenti richiesti”.

Sarà certamente utile partecipare al seminario gratuito e potersi anche rivolgere ai nostri delegati presenti in sede per avere maggiori informazioni sul corso. A quanti si iscriveranno sarà garantita la possibilità di usufruire di una consulenza personale. All’interno del corso sarà infatti attivato uno spazio di consulenza personalizzata, nell’ambito del quale sarà possibile chiedere chiarimenti al formatore ed un feedback sui materiali predisposti (bilancio di competenze, portfolio professionale). Si ricorda agli interessati del mondo scuola che I seminari danno diritto all’esonero dal sevizio ai sensi della normativa vigente.

Emilio La Greca Romano