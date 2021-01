Scuola, No dad, manifestazione di genitori e studenti.

Scuola a distanza: scatta a Salerno – come titola il quotidiano “Il Mattino” – la protesta. Contro la Dad scendono in piazza genitori e studenti, che sono contrari all’ulteriore proroga delle lezioni in presenza disposta dalla Regione Campania. Stamattina la manifestazione inscenata dal Comitato Scuole aperte di Salerno.

Appuntamento alle 8,15 al liceo classico Tasso in piazza San Francesco dove saranno allestiti banchetti e lezioni in presenza. Presidio alle 8,30 anche davanti al comprensivo di Torrione Matteo Mari.