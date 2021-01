Scuola, i Presidenti dei Consigli di Istituto chiedono audizione in Regione.

Il Coordinamento dei Presidenti dei Consigli di Istituto chiede di poter intervenire sui tavoli

aperti in Campania per la ripresa della didattica in presenza di tutte le scuole di ogni ordine

e grado.

Nella giornata di oggi, con una lettera ha sollecitato l’assessore al ramo Lucia

Fortini ed il presidente della VI commissione consiliare permanente istruzione e cultura

Carmela Fiola affinché il Coordinamento possa prendere parte agli incontri.

“L’auspicio è che questa volta – afferma il coordinatore Almerico Ippoliti – venga presa in considerazione la nostra richiesta. Vogliamo presentare alla regione il nostro organismo e le attività che stiamo sviluppando sul fronte dell’edilizia scolastica e dell’emergenza covid. Noi

rappresentiamo tutte le parti interessate del mondo scolastico dal Ds alle famiglie e per

questo crediamo di poter dare un valido contributo alla discussione in corso”.