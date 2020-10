Il lockdown delle scuole ha lasciato i presidi degli istituti salernitani delusi e divisi. Per molti di loro è risultata così inutile – come titola il quotidiano “Il Mattino” – una estate di sforzi. Chiusi tutti i plessi: 156mila alunni per quindici giorni a lezione solo a distanza. I dirigenti scolastici non nascondono la loro amarezza: «Investimenti e fatica sprecati, il rischio è che non tutti possano usare la rete».

Mi piace: Mi piace Caricamento...