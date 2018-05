Riabilitazione Equestre nella terra di Parmenide per fare scuola in alternanza tra nuove professionalità.

Il Liceo Statale “ALFANO I” di Salerno, organizza numerose attività di formazione e orientamento al lavoro con gli studenti dei vari indirizzi di studio, attraverso corsi di formazione, stage e attività di alternanza scuola lavoro. Quest’anno , oltre le varie iniziative già realizzate con imprese, enti e associazioni, per tre giorni gli studenti delle classi terze, dell’indirizzo Scienze Umane, hanno partecipato allo Stage presso il Villaggio “Le Palme “ di Ascea, con gli operatori e organizzatori esperti del Centro Studi “M. Franciulli Battagliese” dell’Associazione “Parco del Cilento” su : “Animali e Qualità della vita” – Le problematiche adolescenziali e le nuove strategie di intervento per fronteggiare il disagio psicofisico”.

Un’opportunità che consente agli stessi di vivere esperienze su campo e in ambiti diversi, con esperti del settore, unitamente ai docenti-tutor del Liceo , in una full immersion, intensiva e di qualità, sperimentano l’importanza di alcuni ambiti lavorativi riguardanti il terzo settore e le politiche sociali di servizio alla persona .

Il Centro Studi “M. Franciulli Battagliese”, si occupa di riabilitazione equestre da anni, è recentemente è stato riconosciuto l primo ed unico progetto Erasmus sugli “Interventi assistiti da animali” . Dal 3 al 5 maggio gli studenti del Liceo, dopo aver svolto le attività di formazione , sono stati direttamente coinvolti nelle attività anche con i ragazzi con disabilità dell’ANFFAS Regionale e delle varie associazioni del territorio.Tutto ciò grazie alla direzione attenta del Prof. Giuseppe Battagliese, della Dott.ssa Mariarosaria Battagliese e della Dott.ssa Lucia Conforto con esperti e formatori regionali e nazionali, tra i quali Enzo Maddaloni( clowndottore)e Salvatore Torregrossa (musicoterapeuta).

Gli studenti, suddivisi in gruppi di lavoro, dopo aver partecipato ai laboratori sul Linguaggio del corpo, di Musicoterapia , Comicoterapia e Riabilitazione Equestre, hanno concluso le attività con una performance guidati da Enzo Maddaloni, in arte “Nano Secondo”, presidente dell’Associazione Comunità RNCD clown dottori .

Infine gli studenti del Liceo “Alfano I” non potevano , nella terra di Parmenide , non visitare l’area archeologica dell’antica Elea- Velia, facendo tappa agli scavi, rivivendo le suggestioni del passato tra i profumi e i colori di antiche mura , nella terra dei nostri avi tra natura ed edilizia secolare. Rientrando a Salerno gli studenti e i docenti, immersi in questo viaggio tra storia e cultura , hanno ritrovato un tempo per pensare e un tempo per vivere emozioni e sensazioni, non in contrasto tra loro ma in un dialogo continuo e rigenerante, oltre le mura scolastiche e quelle di un’antica città, tra mare e colline, ma con lo sguardo rivolto all’orizzonte di un futuro possibile.

Gilda Ricci