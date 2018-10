PNEV, optometria comportamentale, workshop a Pagani sabato 20 e domenica 21.

Si terrà sabato 20 e domenica 21 il workshop formativo “Introduzione a PNEV. L’optometria comportamentale; Test neurovisivi in ambito logopedico, psicomotorio ed educativo; Ruolo della stimolazione uditiva nei DSA; Importanza dell’insegnante in ambito rieducativo;” promosso e organizzato dall’associazione THE ORGANISM sotto la direzione del Dott.Giuseppe Ferraioli, neuropsicologo e optometrista comportamentale e del Dott. Silvio Rapaglià (TORINO), sociologo e optometrista comportamentale. Ad ospitarlo sarà la sede dell’associazione in via De Rosa 46 a Pagani (SA).

Il workshop si rivolge a varie figure professionali: optometristi, psicologi, logopedisti, TNPEE, fisioterapisti, tecnici della riabilitazione psichiatrica, ortottisti, terapisti occupazionali, educatori professionali, assistenti sociali e docenti e si propone di illustrare nuovi approcci riabilitativi che uniscono le procedure visuo-percettivo-motorie, già ampiamente utilizzate per il trattamento, in particolare, dei disturbi specifici dell’apprendimento e gli aspetti di relazione ed emozionali dei pazienti trattati. E’ adeguata, a tal proposito, una formazione che combini varie professionalità ed interventi integrati per garantire un efficace trattamento riabilitativo.

Scopo del corso è quello di fornire ai professionisti le informazioni relative alle strategie utilizzate dall’optometria comportamentale, ai test neuro-visivi in ambito logopedico, psicomotorio ed educativo e all’utilizzo della stimolazione uditiva per il trattamento dei disturbi dell’apprendimento al fine di effettuare analisi efficaci e interventi integrati.

Verranno elencate, inoltre, le ultime novità in ambito diagnostico oltre che illustrati una serie di protocolli (MAPS – Modular Audio Phonology System e VTI – Visual Training Integration). La sessione del sabato avrà luogo dalle ore 15:00 alle 19:00. La sessione della domenica si svolgerà dalle ore 09:00 alle ore 13:00. Il costo delle due giornate di formazione è fissato in € 80,00. Il workshop è, inoltre, riconosciuto come corso di aggiornamento dal MIUR. La frequenza al corso di formazione dà diritto ai docenti al rilascio dell’attestato di partecipazione riconosciuto dal MIUR e valido ai fini della formazione obbligatoria docenti. Qualora i docenti fossero interessati all’attestato MIUR, il costo è fissato in € 100,00 ed è acquistabile con i buoni “carta docente”. Per tutte le info e le prenotazioni: Tel. 081 5152334 – 393 5817157 Mail: studiotheorganism@gmail.com