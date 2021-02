Passato e presente a confronto al liceo “Genoino”, ciclo di 3 incontri in collaborazione con il Dipartimento per gli Studi umanistici dell’Università di Salerno.

Tre incontri organizzati dal liceo scientifico “Andrea Genoino” di Cava, in collaborazione con il Dipartimento per gli Studi umanistici dell’Università di Salerno (Dipsum), per mettere a confronto, in maniera trasversale, il passato ed il presente.

Al via, domani, al ciclo di seminari formativi destinati a docenti e studenti del liceo scientifico di Cava, che avranno come filo conduttore problematiche attuali, ma che sono state già al centro di un dibattito in un recente passato. Il progetto, voluto dalla dirigente scolastica Stefania Lombardi, è stato realizzato da Anna Spera, referente per l’orientamento del Dipsum e dalle professoresse del liceo Angela Di Gennaro, referente di istituto per il progetto; Erminia d’Auria, docente per l’area Orientamento umanistica; Maria Di Serio, referente del liceo per l’educazione civica e Michela Carpentieri, coordinatrice del Dipartimento di Lettere.

Il Programma:

Domani (giovedì 25 febbraio), dalle ore 9,10 alle 11,45, i professori universitari Rosa Maria Grillo (docente di Lingua e Letterature ispanoamericane all’Università di Salerno) e Stefano Amendola (docente di Lingua e Letterature ispanoamericane all’Università di Salerno) interverranno sul tema “Miti classici dall’antico al moderno: Penelope ed Odisseo”. Giovedì 29 aprile, invece, Vincenzo Salerno, docente di Storia della Critica Letteraria e Letteratura italiana contemporanea presso l’Università degli Studi di Salerno, parlerà del paesaggio e l’ambiente in letteratura. L’incontro si inserirà nel convegno scientifico sul clima dedicato al professore Marco Esposito, un docente del liceo prematuramente scomparso. Chiuderà il ciclo di seminari l’incontro di giovedì 13 maggio quando Rosa Giulio, docente di Letteratura italiana presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Salerno interverrà sul tema “Letteratura e diritto. Il tema della giustizia nella letteratura italiana”. dalle ore 9,10 alle 11,45, i professori universitari(docente di Lingua e Letterature ispanoamericane all’Università di Salerno) e(docente di Lingua e Letterature ispanoamericane all’Università di Salerno) interverranno sul tema, invece,, docente di Storia della Critica Letteraria e Letteratura italiana contemporanea presso l’Università degli Studi di Salerno, parlerà del. L’incontro si inserirà nel convegno scientifico sul clima dedicato al, un docente del liceo prematuramente scomparso. Chiuderà il ciclo di seminari l’incontro diquando, docente di Letteratura italiana presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Salerno interverrà sul tema

Gli incontri si svolgeranno in modalità online e gli studenti del liceo avranno la possibilità di rivolgere delle domante ai relatori. Il ciclo di incontri rappresenta solo un segmento di un più ampio progetto che proseguirà il prossimo anno scolastico con tematiche riguardanti le pari opportunità, la cultura di genere e la violenza contro le donne. Info: www.liceogenoino.edu.it