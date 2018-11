Open Day al Liceo Alfano I domenica 25.

Domenica 25 novembre il Liceo “Alfano I” di Salerno apre le sue porte anche di domenica, dalle ore 10,00 alle ore 13,30 a studenti e famiglie che dovranno scegliere la scuola secondaria di secondo grado, tra le tante opportunità che il territorio salernitano offre.

Il Liceo ubicato nella zona orientale della città, aperto ogni giorno con iniziative e attività scolastiche e di approfondimento, ha molteplici indirizzi al suo interno, che garantiscono la possibilità agli studenti di acquisire nuove competenze in base alla predisposizione di ciascuno e potenziando le proprie attitudini. Gli alunni dei 5 indirizzi dell’Istituto (Linguistico – Scienze Umane e Bio sanitario, Economico Sociale, Scientifico e Scienze Applicate – Musicale e Coreutico) accompagneranno accompagnato i ragazzi con le rispettive famiglie , unitamente ai docenti e agli operatori della scuola, in un piacevole viaggio attraverso la loro esperienza scolastica e la loro scelta di studio.

Saranno animati da vari attività i laboratori , le aule, le sale di musica e di danza, la palestra e tutti gli spazi che ogni giorno gli studenti del Liceo “Alfano I “, nelle sue due sedi in Via dei Mille e in Via Smaldone, vivono con entusiasmo e professionalità. In particolare nell’aula ci sarà una delegazione del Centro astronomico “Neil Armstrong” di Salerno, che mostrerà i risultati di osservazioni precedenti e porterà in visione un telescopio( Il 15 Gennaio, alle ore 18,30, è prevista l’osservazione della Luna e l’’evento sarà aperto a tutti).

Nel Laboratorio 2, recentemente ristrutturato, sarà proiettato il film “Anime sospese”, realizzato lo scorso anno con TDS e il Giffoni Film Festival.

Nell’Aula magna si svolgerà l’ esibizione in Inglese, Francese e Spagnolo e la presentazione della IV edizione del concorso “I talenti di Alphanus” .