Maggio del Libri, 3 appuntamenti al Liceo Alfano I.

Il Maggio dei Libri promosso dal Centro per il libro e la lettura del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, anche questo anno 2019 vede coinvolte le scuole e gli studenti del Liceo “Alfano I” di Salerno che incontreranno il giorno 7 maggio alle ore 10,30 le autrici del Libro “ In Viaggio per Eroma, sulle ali della libertà” Anna Rago e Annalisa Alfarano, con le letture dell’attrice Anna Nisivoccia.

Il giorno 15 maggio , alle ore 10,30 gli studenti incontreranno Luca Di Bartolomei che presenterà il suo libro “Dritto al cuore”. Il Maggio dei Libri è la campagna nazionale nata nel 2011 con l’obiettivo di sottolineare il valore sociale della lettura nella crescita personale, culturale e civile con il coinvolgimento degli studenti e dei docenti di alcune classi del Liceo , musicisti, attori e giornalisti.

L’appuntamento con gli autori si terrà presso l’Aula Magna del Liceo Statale “Alfano I” di Salerno , in via dei Mille 41 .

Luca Di Bartolomei sarà ospite del Comune di Salerno anche alle ore 16,00 dello stesso giorno mercoledì 15 maggio presso il Salone dei Marmi di Palazzo di città , con le letture dell’attrice Mimma Virtuoso.

Condurranno gli incontri con gli autori Edoardo Scotti e Gilda Ricci .

La musica sarà colonna sonora del maggio dei Libri a scuola 2019 con gli studenti dell’indirizzo musicale del Liceo, coordinati di Maestri Giuseppe Esposito, Valeria Valitutti e Marta Pignataro.