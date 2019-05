Le Olimpiadi Digitali all’Alfonso Gatto di Battipaglia.

L’Istituto Comprensivo “A. Gatto” di Battipaglia, per il cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci, nell’ambito del progetto Erasmus “Codage, Robots et TIC” con i partners francesi, ha organizzato, martedì 7 maggio, la Prima edizione delle Olimpiadi Digitali “Play with STEM… lungo il Tusciano”, una giornata dedicata alle Olimpiadi di Coding, Informatica e Robotica.

La competizione ha visto la partecipazione degli studenti di diverse scuole: Ecole élémentaire “Marcel Plaisant” Bourges- Francia, Collège “Victor Hugo” Bourges – Francia, I.C. “A. Gatto”, I.C. “Salvemini”, I.C. “Marconi”, I.C. “Fiorentino”, I.C. “Penna”, I.C. “Sant’Antonio” di Pontecagnano. L’evento ha avuto un grande e stimolante obiettivo: creare una rete di condivisione accessibile agli studenti delle scuole partecipanti, al fine di promuovere e sostenere le potenzialità didattiche e formative del coding, dell’informatica e della robotica.

La competizione, infatti, ha voluto consolidare la didattica laboratoriale per lo sviluppo di nuove conoscenze e competenze innovative attraverso le discipline scientifiche; stimolare lo sviluppo di competenze trasversali attraverso percorsi interdisciplinari e pluridisciplinari; favorire l’incremento delle competenze digitali, il pensiero creativo, il problem-solving nella progettazione di artefatti virtuali e materiali; sperimentare percorsi interdisciplinari con particolare riferimento all’apprendimento in STEM (Science – Technology – Engineering – Mathematics); favorire l’orientamento alle carriere scientifiche; sostenere l’attivazione di percorsi didattici inclusivi. Grazie a questa iniziativa gli studenti sono stati impegnati nella ideazione, progettazione e costruzione di prototipi di app, narrazioni digitali, software e robot in grado di svolgere funzioni riferibili al celebre studioso. A ciascuna squadra delle istituzioni scolastiche partecipanti è stata richiesta l’elaborazione e l’attuazione di progetti robotici e di coding, frutto anche dell’interazione tra studenti di classi e indirizzi diversi.