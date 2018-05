Laboratorio Creativo per l’Educazione all’Imprenditorialità al Sabatini Menna.

Fondere architettura e ambiente, utilizzare il linguaggio audiovisivo e multimediale, comunicare le trasformazioni di luoghi, di contenitori, di spazi e contaminare con arti figurative una città intera è l’obiettivo del percorso creato nell’ambito del progetto LICEO ART II dell’Istituto Sabatini Menna di Salerno.

Riportare i grandi temi del design, dell’urbanistica e dell’architettura in generale in un contesto “more friendly” e meno di nicchia, rappresenta la sfida che la Dirigente Scolastica Ester Andreola sta dando alle molteplici attività del Liceo Artistico che forma giovani studenti principalmente per il mercato culturale, ponendosi come unica realtà salernitana che, con un occhio costante all’esterno, sviluppa progetti di comunicazione multimediale, produzioni audiovisive e digitali, allestimenti interattivi, design, scenografia, grafica , etc..

Al raggiungimento di tali importanti obiettivi concorrono anche le attività del progetto LICEO ART II finanziato dalla Regione Campania nell’ambito del programma Scuola Viva che sta coinvolgendo sia alunni del Liceo Artistico Sabatini Menna che giovani under 26 esterni alla scuola.

L’attività di orientamento e coaching curata dal team della QS & Partners di Vincenzo Quagliano & C. SNC sta sostenendo il potenziale creativo di ogni partecipante e lo sviluppo dei singoli talenti per instradarli verso il loro futuro imprenditoriale e professionale.

Al termine dell’attività del progetto previsto per giugno 2018 il Liceo Artistico salernitano sarà il primo Istituto dotato di un “Laboratorio Creativo per l’Educazione all’Imprenditorialità” per valorizzare lo spirito di iniziativa e capace di sostenere la produzione di idee e progetti creativi promossi da giovani .