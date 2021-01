La Scuola è a scuola! Lezione in strada a cura del Coordinamento Scuole Aperte.

Non si ferma la mobilitazione di genitori, studenti e docenti per chiedere la riapertura in sicurezza delle scuole di ogni ordine e grado anche in Regione Campania.

Lunedì 11 gennaio continuano le lezioni in strada di studenti e docenti delle Scuole cittadine!

A Salerno in Piazza San Francesco, alle ore 8.15 studenti e docenti si collegheranno in DaD con le proprie classi nel rispetto di tutte le prescrizioni anti Covid e della normativa che regola la didattica a distanza.

Coordinamento Scuole Aperte Salerno