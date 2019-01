La Giornata della Memoria all’Alfano I.

In occasione della “Giornata della Memoria” il Liceo Statale “Alfano I” di Salerno organizza ogni anno iniziative finalizzate ad una piena consapevolezza degli avvenimenti della seconda guerra mondiale, dell’olocausto e della sensibilizzazione alla memoria storica . Quest’anno il 27 gennaio 2019 capita di domenica per cui l’iniziativa è stata anticipata a sabato 26 gennaio, alle ore 9,30 presso l’aula magna del liceo.

Gli studenti dei vari indirizzi che hanno partecipato lo scorso anno allo scambio culturale con il III Liceo di Cracovia , ospiti delle famiglie di studenti polacchi a loro volta ospitati qui a Salerno, hanno raccontato la loro esperienza in visita al Campo di concentramento e al Museo della Shoah di Auschwitz .

Dopo la visione della Mostra Fotografica , del video documentario realizzato dagli stessi ragazzi , il racconto delle loro emozioni e di ciò che hanno visto e ascoltato dalle guide in quelli luoghi di dolore, il silenzio ha parlato più delle parole.

Nessuno riusciva più a fare domande ad esprimersi . Una commozione generale ha coinvolto 200 studenti in un’aula gremita , mentre la rappresentante d’Istituto grazie alla diretta facebook, ha reso possibile in contemporanea la partecipazione di tutti gli altri studenti in classe. Una partecipazione collettiva e accorata che si è conclusa con alcuni interventi dei docenti e il canto a cappella Shalom, dedicato a tutti gli olocausti del passato e del presente affinchè ciò che è stato non avvenga mai più.