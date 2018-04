La Festa dello Sport del Liceo Alfonso Gatto di Agropoli.

Si terrà in data 22 maggio la diciottesima edizione della “Festa dello Sport” presso lo stadio “Guariglia” di Agropoli in località “Marrota”, promosso dal progetto MIUR “Le nostre origini, i giovani, le emozioni… costruiamo il futuro!”.

Unici protagonisti i ragazzi che, per la 18° edizione, non saranno solo attori, atleti, ballerini e musicisti, ma anche esperti “project manager” della gestione e organizzazione della manifestazione.

È attesa, nel corso della manifestazione, la presenza di stand allestiti da associazioni sportive locali e manifestazioni culturali, espressioni della tradizione tipica locale, già presenti nelle passate edizioni.

Tema di questa giornata, e tema conduttore dell’intera manifestazione, è la lotta al bullismo e al cyberbullismo, fenomeno sempre più in crescita e diffuso soprattutto negli ambiti scolastici e sportivi.

Questa tematica verrà anche approfondita con un apposito convegno e illustrata in un’intera giornata con uno spettacolo di danza.

Come d’altronde affermato dagli alunni, “Il bullismo non può essere accettato, siamo tutti diversamente uguali, per tanto la gioventù deve trovare nello sport e non solo in esso, un’armonia, un punto di riferimento, un ambito dove maturare e crescere non solo dal punto di vista fisico ma civile e culturale”.

Le associazioni sportive locali e i gruppi folkloristici che sono interessati a partecipare possono rivolgersi ai seguenti contatti: