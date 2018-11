Il Liceo Alfano I al Job Orienta di Verona.

Anche quest’anno il Liceo Statale “Alfano I” di Salerno partecipa con 155 alunni con uno staff di 19 accompagnatori docenti e ATA per incontrare studenti di ogni regione d’Italia, esperti, formatori, Università, in quello che è un appuntamento annuale per il mondo scolastico, che cerca di orientare gli studenti nel mondo dello studio, della ricerca e delle variegate professionalità.

Gli studenti visiteranno anche i luoghi storici e culturale delle città di Verona e Venezia con le guide esperte.

L’Indirizzo musicale del Liceo curerà le esibizioni delle orchestre “Etno- popolare “Ensemble jazz “ e “Percussioniamo”.

Gli studenti dell’indirizzo coreutico cureranno la parte coreografica delle esibizioni con alcuni brani scelti e già messi in scena a Parigi lo scorso anno.

Tutti i partecipanti animeranno, in una turnazione di gruppi, lo stand della scuola e potranno visitare tutti gli stand e i laboratori allestiti nella manifestazione Job & Orienta Verona 2018.