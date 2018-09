I ragazzi delle scuole per 3 settimane al Parco della Gaiola, tra loro gli studenti del Basilio Focaccia e del S. Caterina da Siena.

Dallo scorso venerdì il Parco Sommerso della Gaiola ospiterà per tre settimane gli studenti vincitori del corso/concorso “Giovani della Campania per l’Europa – Diritti, Ambiente, Dieta mediterranea, Agricoltura”.

Il concorso promosso dall’Assessorato alle Politiche giovanili della Regione Campania mira a sollecitare la creatività e il talento dei giovani campani e il rafforzamento dei valori dell’Europa sulle tre tematiche oggetto dell’azione: Diritti, Ambiente, Dieta mediterranea e Agricoltura.

L’Edizione 2018, che ha ricevuto il patrocinio della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, ha replicato il successo dell’edizione 2017, vedendo la partecipazione di centinaia di docenti e il coinvolgimento di oltre mille studenti afferenti ai diversi istituti scolastici superiori della Campania.

La scelta per il soggiorno premio è ricaduta quest’anno anche sul Parco Sommerso di Gaiola quale best practice di recupero e valorizzazione del patrimonio naturalistico e culturale in Campania. Come è noto l’area della Gaiola divenuta Area Marina Protetta nel 2002, versava in profondo stato di degrado e abbandono.

Il paziente lavoro del Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus, d’intesa con la Soprintendenza Archeologica di Napoli, ha restituito un patrimonio unico, per troppo tempo dimenticato, alla regione Campania. Oggi il Parco è una fucina di attività di ricerca, laboratori didattici, educazione ambientale e formazione, oltre che un luogo unico da poter visitare attraverso differenti itinerari di visite guidate.

Il Parco quindi come simbolo di un recupero ambientale possibile e insegnamento per le nuove generazioni alla difesa del proprio territorio e del proprio patrimonio naturalistico e culturale.

Dal 31 Agosto all’11 settembre 58 ragazzi provenienti dai 4 Istituti scolastici Campani affiancheranno lo staff del Parco nelle varie attività di ricerca, tutela e divulgazione scientifica che si svolgono quotidianamente ed in più a loro verrà dedicato uno specifico percorso formativo alla scoperta dell’universo marino attraverso laboratori didattici, osservazioni al microscopio, immersione in diretta 3D sui fondali del Parco e attività di snorkeling.

Queste le scuole vincitrici che saranno ospitate al Parco Sommerso di Gaiola: – I.S.I.S.S. UGO FOSCOLO VIA ORTO CERASO, TEANO – I.T.T. BASILIO FOCACCIA, SALERNO – I.I.S.S. S. CATERINA DA SIENA-AMENDOLA, SALERNO – LICEO STATALE ENRICO MEDI, BATTIPAGLIA.

