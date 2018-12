Green Game, grande successo a Cava.

“Con grande gioia e soddisfazione abbiamo partecipato a Green Game! Un’esperienza lodevole, straordinaria ed entusiasmante. Da un punto di vista educativo è un’attività molto formativa ed interessante. Grazie davvero – ha esordito il prof. Pellegrino Gambardella dell’Istituto Tecnico Tecnologico Della Corte – “Dovremmo moltiplicare queste esperienze perché permettono ai ragazzi di comprendere e soprattutto di fare esperienza concreta. Un modo innovativo di fare ecologia! Complimenti a tutto lo staff!”

Doppio appuntamento giovedì a Cava De’ Tirreni nell’Istituto Tecnico Tecnologico Della Corte e all’Istituto Tecnico Economico Vanvitelli. Ragazzi attentissimi durante la lezione del relatore Alvin Crescini hanno ottenuto risultati lodevoli in fase di verifica. Presente a Cava De’ Tirreni il Responsabile della Comunicazione del Consorzio RICREA, dott. Roccandrea Iascone che al termine del contest ha dichiarato: “Non poteva essere migliore occasione di venire in una regione dove il Consorzio Ricrea ha grandi legami non solo per le buone performance di raccolta differenziata di molte province, ma anche per il fatto che in questa terra ci sono molte delle aziende che producono ed utilizzano i nostri imballaggi cioè i barattoli per pomodori e vegetali, scatolette di tonno ecc. I prodotti che nascono in questa regione come ad esempio i pomodori e i loro derivati, vengono poi confezionati nei nostri imballaggi che sono la loro cassaforte naturale. Una volta utilizzati vengono avviati a raccolta differenziata, lavorati, per poi tornare in acciaieria. Parlare a queste giovani menti che saranno il nostro futuro e sperando che i concetti che trasmettiamo possano rimanere il loro comportamento quotidiano non fa altro che avvalorare la felice intuizione che abbiamo avuto, ormai da qualche anno, di appoggiare GREEN GAME per sensibilizzare gli studenti”.

Continua senza sosta il tour di Green Game nelle Scuole campane: un viaggio iniziato ad ottobre e che terminerà il 9 gennaio con la Finalissima Regionale a Città della Scienza. Green Game è il metodo di comunicazione promosso da CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE e RICREA e che ha l’obiettivo di avvicinare i giovani alle corrette pratiche di raccolta differenziata.

Prossime tappe a Napoli all’Istituto Superiore Pontano e all’Istituto di Istruzione Superiore Serra.

Green Game è patrocinato da Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e da Regione Campania.

Tutte le informazioni sul sito www.greengame.it e sul profilo Facebook ed Instagram “Greengameitalia”.